El inoportuno resbalón de Immobile que elimina a la Lazio de la copa

La temporada de Ciro Immobile en Italia está siendo sublime. El ariete italiano ex del Sevilla acumula 23 tantos en la competición liguera en los 19 encuentros disputados, liderando el trofo Capocannoniere que se le otorga al máximo realizador de la Serie A (aventaja en siete goles a Cristiano Ronaldo y en nueve a Romeu Lukaku).



Sin embargo, el internacional italiano sufrió una noche para olvidar en su enfrentamiento copero frente al Nápoles en cuartos de final. Corría el minuto nueve de partido cuando el colegiado indicaba penalti a favor de la Lazio, que en esos instantes perdía por un tanto a cero frente al equipo de Gattuso. Immobile, encargado de lanzar las penas máximas del equipo blanquiceleste, encaró los once metros con la responsabilidad de poner las tablas en el marcador. Sin embargo, justo antes de golpear el cuero, el jugador sufrió un resbalón y su disparo se marchó por encima de la portería.





Immobile lidera la clasificación de la Bota de Oro

Este error supondría, a posteriori, la eliminación del cuadro dede la copa, pues el 1-0 que lograríaen el minuto 2 no se movería del electrónico en el resto del encuentro.De esta forma, tras la eliminación en copa y no haber conseguido el pase de la fase de grupos de la, donde se enfrentó al rival delen dieciseisávos, el; al conjunto desolo le resta el campeonato liguero en la presente campaña, donde actualmente son terceros con 45 puntos, seis menos que la, líder de la, y dos por debajo del. Eso sí, el cuadro deha disputado un encuentro menos que sus contendientes.Los 23 tantos que acumula el ex delantero delsirven apara liderar la clasificación de ladel presente curso con 46 puntos (los goles de las cinco grandes ligas suman el doble), seguido de(40 unidades ambos en la segunda posición) y(34 puntos).es el jugador de nuestra liga que ocupa un posición más alta en la clasificación, siendo decimoquinto con sus 14 goles y 28 puntos.