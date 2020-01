Rubi: "No se puede reprochar que no lo hayamos intentado"

Tras caer ante el Rayo en los penaltis, Rubi mostró su disgusto por un partido que el Betis tuvo en su mano tras el segundo gol de Loren en la prórroga: "El Betis tiene que intentar no caer en esta eliminatoria. Jugamos contra un rival que era un gran equipo y que podía eliminar a cualquier equipo. Nuestro rival ha sido mejor en la primera parte y el resto del partido ha influido la dificultad de empatar, hemos tenido que arriesgar... eso ha influido. En la prórroga hemos tenido situaciones demasiado claras, hemos perdonado y en los penaltis bueno... No se puede reprochar que no lo hayamos intentando. Lo hemos intentando con todo y bueno, esto es el fútbol, No es el primer equipo de primera división que cae".

La jugada del gol del empate del Rayo: "Ha sio una jugada en la que han pasado muchas cosas. Álex se ha quedado en el suelo por una posible falta. Luego Zou ha llegado al corte pero cuando Álex ha desplazado el balón para ralentizar el saque de banda el rebote le ha caído en las manos un jugador del Rayo y bueno, ha sido una jugada muy desgraciada. Nos hemos desajustado por el tema del cansancio y nos han marcado. Hemos cometido demasiados errores en la misma jugada".

La titularidad de Dani Martín: "Joel jugó en Portugalete porque Dani vino de un proceso vírico. Al igual que el Rayo ha puesto al portero que no jugaba en liga habitualmente entiendo que el Betis puede hacer eso también".

La alineación elegida para hoy: "Yo creo que hemos hecho una defensa que ha jugado muchos partidos como titular. Guido tiene que acumular minutos, Aleñá con Guardado son titulares. Diego Lainez tiene el derecho de tener una oportunidad, Sergio (Canales) ha sido padre... No me parece que haya sido una alineación demasiado anormal. Si comparamos a este equipo con el equipo con el que jugamos en el campo del Espanyol hay ocho o nueve jugadores".

El formato: "A un partido no hay diferencias. Si fuera una liga de 38 jornadas las categorías se verían, los equipos que suben de segunda sufren para mantenerse. Si juegas fuera de casa contra un rival como el Rayo, que es un buen equipo, en la primera parte han demostrado a lo que juegan y cuando los teníamos para darles las estocada final no lo hemos hecho. Después los penaltis son una lotería".

Buen partido del Rayo: "Yo jamás esperaré a un rival que me regale nada. Una rival ante su afición te lo pone difícil, lo dije. Así ha sido como están siendo todos los partidos de Copa del Rey, es así. A un partido el rival se motiva y nos han dificultado en la primera parte. También se ha visto que éramos un buen equipo y podíamos ganar tranquilamente".

El error en el segundo gol: "Es infantil pero la intención de Álex no es voluntariosa. Es una acción antideportiva pero su intención era alejar el balón y le ha quedado ahí. Me voy disgustado por pensar que hemos hecho lo más difícil. Teníamos el partido ganado y se puso todo en contra. Después en los penaltis hemos fallado el primer y bueno, ha sido un final fatídico".

Con la mente puesta en el Getafe: "Mañana a trabajar al máximo para recuperar físicamente. Tenemos futbolistas con muchas tablas y estoy seguro que se van a animar en seguida. En liga estamos en línea ascendente y nos queda mucho para demostrar lo buenos que somos. Tenemos la motivación de entrar en Europa, por este golpe no podemos entregar los siguientes partidos. Ahora tenemos que demostrar más que nunca como somos como futbolistas y personas y sacar esto adelante".

Los elegidos para lanzar los penaltis: "El criterio ha sido primero que el jugador estuviera de acuerdo y luego los penaltis los trabajamos mucho y Tello los lanza fenomenal. De los cuatro jugadores que han entrando, Edgar no tenía que asumir esa responsabilidad. Quería que tiraran tres frescos como Joaquín y Loren y bueno. Nabil pidió tirar el último".