El Valencia negocia por Ceballos, al que también querría repatriar el Betis

Los días de Dani Ceballos en el Arsenal podrían estar contados. El atacante utrerano le ha pedido al Real Madrid que rompa su compromiso con el equipo inglés y le busque un destino en el que le garanticen los minutos que no está teniendo para poder llegar en las mejores condiciones a la Eurocopa, su principal objetivo esta temporada.



El jugador del Real Madrid aceptó la propuesta que le presentó Unai Emery en verano con la promesa de convertirlo en un jugador referencia de su equipo y de la Premier, pero la marcha del técnico español tras firmar la peor racha de resultados del cuadro londinense en los últimos años, unido a una lesión muscular que le obligó a parar casi dos meses, han propiciado que Ceballos sume apenas 663 minutos en lo que va de temporada.



El jugador sabía que ofertas para salir en este mercado no le iban a faltar, incluso en LaLiga española, donde el Valencia, según apunta Radio Marca, estaría moviendo ya los hilos para poder repatriar al internacional. Tanto es así, que según esta información, los agentes del jugador estarían reunidos con el nuevo director deportivo che, César Sánchez, para tratar el fichaje del jugador criado en la cantera del Betis.





Señala Radio Marca, además, que el Betis sería otro de los equipos interesados, junto a dos más que no desvela.







ya advirtieron hace unos días que el Betis estaría atento a cualquier oportunidad de mercado hasta el cierre del mismo, pero las relaciones con el del