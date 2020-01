Lopetegui, sobre el Granada, la Copa, el recambio de Banega...

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla, ha comparecido este mediodía en la sala de prensa de la ciudad deportiva tras la sesión de entrenamiento y con la mente puesta ya en el partido ante el Granada, como se ha encargado de recordar nada más comenzar. "El equipo está concentrado en el partido de mañana, un partido que será complejo, con un rival que en la ida nos hizo un partido muy bueno, creo que es de los equipos que como rival es más complejo, sabe cómo atacar y defender. Nos va a obligar a hacer un gran esfuerzo", advirtió.

Y como muestra para Lopetegui, el buen partido que hizo la semana pasada ante el Barcelona. "Tuvo un palo, supo defenderse muy bien, hizo un buen partido en el Camp Nou, dejando su sello de identidad, también atacan bien, tienen buenos jugadores y un buen entrenador", explicó el míster, por ello sabe que tendrá un difícil encuentro por delante: "Va a ser un partido donde tendremos que hacer muchísimas cosas bien, nos van a obligar a ello, a hacer un partido muy completo, es un equipo que ha crecido mucho con idea muy clara de juego".

En cuanto al posible sustituto de Banega, sancionado, en el centro del campo, Lopetegui no quiso dar pistas: Lopetegui: "No me gusta poner el foco en aspectos individuales, Óliver trabaja mucho y bien, también puede jugar el 'Mudo', tenemos muchos partidos y trataremos de administrar los jugadores que tenemos para sacar el mejor once".

Vallejo, nuevo refuerzo del Granada: "Todos los equipos hacen incorporaciones en este mercado, Vallejo es una gran incorporación para ellos, pero ya tienen a a Germán, que está sancionado, a Domingos también, internacional con Portugal, y a Martínez".

Cómo valora el trabajo de Diego Martínez en el Granada: "Diego está haciendo un magnífico trabajo, consolidado en Granada, con una continuidad y ahí están los resultados, eso habla del muy buen trabajo que ha hecho".

Le sorprende la eliminación de equipos de Primera en Copa: "No, porque el formato de Copa tiene esto, iba a haber sorpresas y no queríamos ser una de ellas, este formato tiene mucho riesgo, se abre más la veda, hay dificultades añadidas... Las distancias en el fútbol no son tan grandes como parecen, por eso se dan esos resultados. Este es el resultado de la nueva Copa, caen equipos más potentes y eso le da más emoción a la Copa, recupera la esencia de que el pequeña pueda eliminar al grande con más frecuencia".

Joan Jordán y Carriço siguen siendo bajas: "Jordán esperábamos tenerlo antes pero no ha podido ser, esperemos que pueda estar la semana que viene disponible, vamos a ser cautos. Carriço no jugó por molestias, a ver si lo podemos recuperar también la semana que viene pero va más justo".

Nolito está aportando mucho desde su recuperación: "Nolito está bien, tiene una edad buena, trabaja muy bien, tuvo una pequeña lesión pero ya está recuperado, integrado en la dinámica y muy contentos con él".

Por último, Lopetegui tuvo unas palabras para Chicharito: "Me despedí de Chicharito sí, pero no he visto el vídeo. No lo he podido ver, le agradecemos todo su trabajo, es honesto, íntegro y un gran trabajador. Le deseamos todo lo mejor".