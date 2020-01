Gerrard, preguntado por el Sevilla: "Morelos no está en venta"

El Sevilla FC quiere fichar un jugador de ataque más y desde Escocia apuntan que éste podría ser un Alfredo Morelos (23) que suele jugar en punta, pero que también puede actuar por fuera.

Sea como sea, queda claro, tras las palabras en rueda de prensa de su entrenador, que el Rangers FC no está dispuesto a dejar salir en el mercado invernal al colombiano. "¿El Sevilla? Morelos no está en venta. No hay ningún cambio respecto a su situación", ha dicho Steven Gerrard.

Morelos, autor de 28 tantos y nueve asistencias en lo que va de temporada, y conocido tanto por su capacidad anotadora como por su fuerte personalidad, la cual le ha costado ya varias expulsiones aun siendo delantero, tiene contrato con el club escocés hasta 2023 y no deja de ser relacionado con distintos clubes. Entre ellos, el Sevilla.

Monchi, no obstante, está buscando, más bien, un extremo puro, con capacidad asociativa, juego interior y desborde. Los de Suso, Politano y Carles Pérez son algunos de los nombres que aparecen en su lista.