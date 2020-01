Nolito: "El míster me quiere un poquito; a ver si me quiere más"

El autor del segundo gol del Sevilla, Nolito, ha afirmado tras el partido que para su parecer, el encuentro contra el Granada ha sido el mejor del equipo en cada en lo que va de temporada: "Creo que sí. El Granada está haciendo un gran trabajo y es un equipazo y a pesar de que hemos sufrido un poco en el segundo tiempo, en el primero hemos sido superiores y bueno, tres puntos que necesitábamos y contentos".

El Sevilla vuelve a ganar en casa en liga: "En casa quizás las últimas veces no hemos tenido esa chispa pero bueno, no estamos tan mal. Son tres puntos que saben a gloria. Contento por todos, por le equipo, por las familias y por la afición".

Nuevo gol de Nolito: "Contento por el gol. El otro día fallé y hoy he tenido menos y marqué y bueno, feliz porque estoy jugando y si marco mejor".

Lopetegui confía mucho en el jugador gaditano: "El míster me quiere un poquito y y bueno, a ver si me quiere mas (Entre risas). Contento con el míster y con todos mis compañeros. Me siento muy contento y muy feliz y a pensar en el próximo partido".