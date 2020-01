Sevilla F.C.-Granada: Lanzadera para acelerar el ritmo

La segunda vuelta se despliega ante el Sevilla como un horizonte de oportunidades. Porque, aunque la comenzó con derrota en el Santiago Bernabéu, las sensaciones ofrecidas ante el Real Madrid y corroboradas en Copa contra el Levante dibujan un paisaje esperanzador, pleno de posibilidades para que los sueños cuadren con los objetivos y el proyecto responda completamente a las expectativas.

Pero para que no se trate de un castillo de naipes, la composición precisa que se hilvanen realidades y, como en la primera parte de la competición, se solventen los partidos que, a priori, entran en el plan previsto más allá de que, como ha quedado demostrado, no hay rival sencillo en esta Liga. Y menos un Granada combativo, trabajadísimo de la mano del exsevillista Diego Martínez y que se mantiene lejos de los puestos de descenso merced a su excelente arranque de campaña. No obstante, los nazaríes pierden fiabilidad lejos de Los Cármenes, pues sólo han sumado ocho puntos de 30 posibles, por lo que esta visita al Ramón Sánchez-Pizjuán adquiere forma de lanzadera para los nervionenses, con una serie de partidos consecutivos en los que acelerar el ritmo para avanzar considerablemente en pos de terminar la competición entre los cuatro primeros.

El empate con el Athletic y la derrota polémica en el Bernabéu han reducido su renta sobre el quinto, ahora el Getafe, a dos puntos, si bien los resultados le acompañaron en la jornada anterior y continúa empatado con el tercero, el Atlético de Madrid.

Tanta apretura fuerza a los de Lopetegui a no fallar hoy contra el Granada y a recuperar la condición de fortín de Nervión, donde suma dos citas ligueras sin imponerse pero evidenció una perceptible mejoría en la Copa del Rey contra el conjunto de Paco López.

Con este fin, el técnico de Asteasu debe sobreponerse a la ausencia de su arquitecto, un Banega que se lo pierde por acumulación de amarillas. Para compensar su ausencia, Lopetegui podría apostar por una doble dosis de seda con Franco Vázquez y Óliver Torres junto a Fernando, sin descartar que entrara Gudelj y el argentino pasara a la izquierda. De lo contrario, Nolito o Munir ejercerían de puñales en la siniestras mientras que De Jong repetirá en la punta de lanza con la intención de prolongar su evolución y aportar en la pretendida toma de impulso.