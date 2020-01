Bartra: "Pasan cosas que no podemos controlar"

Marc Bartra ha sido el primer jugador del Betis en mostrar su opinión sobre el polémico final del partido en el Coliseum con ese penalti no señalo a favor del cuadro verdiblanco: "Primero decir que lo veo totalmente inmerecido. Hemos hecho mérito en todas las facetas de juego, les hemos superado con el balón, en ocasiones, en llevar el partido a lo que queríamos y bueno, luego pasan cosas que no podemos controlar como por ejemplo estas decisiones. No es fácil para el árbitro. Defiendo el VAR pero siempre y cuando se utilice por los dos lados de la misma manera y el criterio sea le mismo".

El Betis reclamó un posible penalti por manos de Ángel en el área del Getafe: "Es muy claro, esto te va desconcentrando. Si hay imágenes y demás... Nos duele un pelín. Hemos hecho un gran partido, estoy orgullosos de mis compañeros, aquí es difícil ganar y lo hemos merecido. Se nos van tres puntos que queríamos pero bueno, a seguir, nos vamos de aquí con la cabeza arriba".

El defensa catalán prefirió no hablar más de la jugada en cuestión: "Muy incómodo pero bueno, mejor prefiero no decir nada...".

Sobre lo béticos desplazados al Coliseum: "Orgulloso de ellos. Creo que 5.000 personas en otro campo es de admirar y estoy contento de formar parte de esta familia. No nos vamos con victoria, veníamos de ganar en casa 3-0 pero bueno. No siempre el fútbol te da lo que mereces".