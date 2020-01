Con Prieto Iglesias ya llueve sobre mojado

Aunque se sabía lo que se esperaba desde el momento en que se conoció que Prieto Iglesias era el encargado de impartir justicia, no por ello el enfado es menor.

Éste fue el árbitro que no quiso ver, estando sentado en el VAR, un puñetazo a Borja Iglesias en Cornellá y un empujón dentro del área sobre Loren. Ayer, tampoco quiso revisar un penalti clamoroso de Ángel, que se llevó de forma clara y acompañó el balón con la mano y sí lo hizo con el de Álex Moreno en una jugada mucho más discutible y que requiere de la interpretación arbitral. ¿Es para pensar mal? El navarro ha dado motivos para creer que sí, porque en su caso no se trata de errar o no hacerlo, sino de usar la tecnología de forma arbitraria para señalar siempre en contra del mismo equipo.

El Betis pasó ayer a ser el equipo más perjudicado por el VAR en esta Liga y Prieto Iglesias tiene gran parte de culpa en esta estadística. Haría bien el club verdiblanco en pedir que no le pite más.