La postura del Sevilla por Suso

El nombre de Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre 'Suso' (26) ha sido vinculado al Sevilla FC en multitud de ocasiones, sin que realmente hubiese nada, pero esta vez, según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, sí que hay una intención en el club nervionense de hacerse con sus servicios.

Básicamente, por dos motivos: Monchi busca un extremo zurdo con un perfil más asociativo, que maneje la pierna izquierda y sepa trazar diagonales interiores para ocupar la media punta y, al mismo tiempo, dejar todo el carril a Jesús Navas y mandar a Lucas Ocampos al lado siniestro, donde sólo está Nolito; y, además, porque el gaditano del AC Milan es del gusto de Julen Lopetegui, que le hizo debutar en la selección española y quien ha dejado claro, con sus decisiones, que tolera bastante menos a los futbolistas que no le resultan conocidos.

Así las cosas, el Sevilla FC y el AC Milan, con Suso deseando recalar en Nervión, han iniciado unas negociaciones que hasta el momento no han llegado a buen puerto porque los 'rossoneros' pretenden que los nervionenses realicen un gran desembolso, ya sea ahora o el próximo verano, a través de una opción de compra obligatoria, mientras que Monchi no está dispuesto a hacer algo que no le cuadre al Sevilla económicamente.

Y es que, al haber invertido ya una importante suma en el fichaje de Youssef En-Nesyri, el Sevilla quiere que Suso arribe en calidad de cedido y con una opción que no sea obligatoria.

Así las cosas, si el Milan no cede de aquí al 31, en el Sevilla ven viable que la posibilidad de que finalmente no llegue nadie para reforzar una posición en la pueden actuar tanto el ex del Leganés, como Rony Lopes o el propio Jesús Navas, al margen de que uno de los habituales interiores, como Óliver o el Mudo, haga de 'falso extremo'.

Sería, eso sí, la última opción. Hasta el final, el Sevilla seguirá intentando traer un extremo y, por ahora, la primera opción sigue siendo Suso, por quien el Milan deberá bajar sus pretensiones.