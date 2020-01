Cuando Ben Arfa estuvo "a un minuto de estar en el Sevilla"

El fichaje de Hatem Ben Arfa por el Valladolid ha sido uno de los movimientos más destacados de este mes de enero en LaLiga. El internacional francés, de origen tunecino y a punto de cumplir 32 años, reforzará la delantera del Real Valladolid al menos hasta el final de la temporada en curso.

Durante la presentación de la nueva estrella blanquivioleta, el director deportivo del club vallisoletano, Miguel Ángel Gómez, ex secretario técnico del Sevilla FC, ha hablado en la presentación de Ben Arfa sobre su fallido fichaje por el Sevilla FC, cuando aún formaba parte del equipo de trabajo de Monchi, antes de que el de San Fernando se marchara a la Roma. "Traer a un jugador de este perfil es muy complicado. Estuvo a un minuto de estar en el Sevilla FC", rememoró Gómez, quien añadió: "Cuando le he recordado las negociaciones con Monchi, él siempre me dice que le disculpe".

Se refería, Miguel Ángel Gómez, concretamente, al verano de 2016, cuando Monchi planificaba la que sería su última temporada antes de marchar a la Roma; una 16/17 en la que pensó en el internacional galo para el Sevilla FC de Sampaoli. Ben Arfa había quedado libre tras cumplir su vinculación con el Niza y tanto el Lyon como el Sevilla FC negociaban por su fichaje, la que estuvo muy cerca de cristalizar hasta que llegó el PSG, entrenado por Unai Emery, y rompió la baraja.

En París, sin embargo, el de Hondarribia nunca acabaría dándole la confianza que Ben Arfa necesitaba, pese a haberlo convencido de que fichara, y, tras apenas darle minutos, acabaría marchando al Rennes, donde volvería a jugar un papel importante, como el Betis de Quique Setién pudo comprobar 'in situ', al ser eliminados por estos en los dieciseisavos de final de la Europa League el curso pasado. El propio Ben Arfa se refirió a su fichaje frustrado por el Sevilla FC hace unos meses: "Si tuviera la experiencia de hoy, no hubiera estado allí, habría estado en Sevilla".





Ofrecido a Sevilla FC y Betis

No sería el verano de 2016 la única ocasión en la que el Sevilla FC y Ben Arfa pudieron estar cerca de unir sus caminos. De hecho, este mismo verano llegó a Nervión el ofrecimiento del galo, el cual acabó siendo descartado por Monchi debido, entre otras cosas, a las altas exigencias económicas del jugador. No fue el Sevilla FC, de hecho, el único que acabó descartando la opción de incorporar a Ben Arfa este verano, habiendo sido ofrecido también al Betis.

"Con jugadores de este perfil, las negociaciones son muy complicadas. Además de lo económico, son jugadores que, al tener tantas opciones, deciden por sensaciones o razones que ni te imaginas. Hasta que no lo tuviera firmado, no lanzaba las campanas al vuelo", ha explicado durante su presentación con el Valladolid Miguel Ángel Gómez, dando muestras, una vez más, de lo complicado que es hacerse con un futbolista del talento de Ben Arfa.

Un delantero, Ben Arfa, cuya irregularidad y carácter díscolo le ha llevado a viajar a Valladolid en busca de minutos y oportunidades después de haber estado la primera mitad de la temporada sin minutos.