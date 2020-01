El Milan tensa la cuerda con el Sevilla y cita a Suso para la Coppa

La posible llegada de Suso al Sevilla FC no está tan cerca como se asegura en Italia y, tal y como informó ESTADIO este lunes, sigue habiendo diferencias entre lo que propone un club y lo que está dispuesto a dar otro.



El AC Milan pretende que la opción de compra del gaditano, mediapunta o extremo, sea obligatoria, siendo su intención además la de recibir una considerable suma ya en la firma de la cesión, mientras que en la entidad nervionense desean que dicha opción no le ate o que, como mucho, esté sujeta a diferentes objetivos.



Así las cosas, Stéfano Piole, técnico 'rossonero', ha citado incluso a Suso para el partido con el encuentro de Coppa Italia que disputará esta noche el Milan contra el Torino. La medida, ya sea por presionar al Sevilla o no, deja claro que la llegada del ex del Liverpool FC a Nervión no está tan cercana como se decía.



Ahora bien, el gaditano quiere jugar en Nervión y Lopetegui espera poder contar con sus servios, por lo que las esperanzas se mantendrán hasta las 23:59 horas del 31, si antes no hubiese 'fumata blanca'.