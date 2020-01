Tebas respalda al Betis en sus quejas por el VAR

El VAR está en el punto de mira. Rara es la jornada en la que no hay un club que se queja amargamente por los errores de una tecnología que lejos de acabar con la polémica parece haberla avivado en muchos casos.

El caso del Betis, claramente perjudicado ante el Getafe, es el último de una larga lista de protestas. Por ello, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha salido a la palestra y ha anunciado que próximamente reunirá a todos los clubes con el objetivo de debatir sobre esta herramienta, de la que pocos dudan sobre su validez, pero que sí necesita aclarar su aplicación.

"Para marzo vamos a convocar una asamblea para reflexionar todos los clubes y hablar del VAR. Si vemos todo lo que está pasando, vemos que hay mucha desazón", comentaba al respecto Tebas en la Cadena Cope.

El foco está puesto en la diferencia de criterios que siguen los árbitros al utilizar el VAR. Sin ir más lejos, el pasado domingo, en el Coliseum, Prieto Iglesias no vio que Ángel había tocado un balón con la mano en su área (les dijo a los jugadores béticos que le había dado con el pecho), pero aunque las imágenes le desmentían, González Fuertes, responsable en la sala VOR, no advirtió de lo contrario al colegiado navarro, que en cambio sí revisó a instancias del VAR unas manos muchoas más discutibles de Álex Moreno que acabaron en el penalti transformado por Ángel, protagonista también de una agresión sobre Canales que tampoco fue revisada.

Queda patente, por tanto, que "no hay unificación de criterios", como ha reconocido el presidente de la LaLiga, quien destacó al respecto que "el VAR interviene demasiado, pero no hay problemas técnicos", algo de lo que ya se quejaba Rubi tras el encuentro ante el Getafe, al considerar que la videotecnología debe ser usada en jugadas como el fuera de juego o para los balones que "entren o no" en la portería, si bien para las acciones de contacto o las manos, señaló que es "complicar las cosas".

Toda esta polémica, además, ha sido aprovecha por Tebas para avivar su particular 'guerra' con la Federación, responsable directa del Comité Técnico de Árbitros, y con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que ya se quejó hace un año por un penalti no pitado a su equipo ante la Real Sociedad, lo que en su opinión abrió la veda para el resto de equipos: "Hubo un antes y un después de la llamada de Florentino a Rubiales, eso generó un problema que se arrastra todavía. Creo que fue un error que se dijera que había llamado Florentino a los 20 minutos".