La Federación pasa del Betis y no le enviará el sonido VAR

El Betis ya tiene respuesta a sus quejas por lo sucedido durante el enfrentamiento ante el Getafe del pasado domingo, en el que el conjunto verdiblanco fue claramente agraviado por la actuación arbitral y el VAR.

Como era de esperar, la Federación Española de Fútbol no enviará al Betis el sonido VAR, como ya hizo Anteriormente con el Real Madrid. Un protocolo que la RFEF va a seguir con todo equipo que lo solicite. Si cualquier equipo, por tanto, quiere el audio VAR, deberá acudir a la justicia ordinaria, tal y como ha avanzado El Partidazo de Cope. ¿La razón esgrimida? Quee estos son de uso interno, como marca la FIFA.

Una respuesta esperada desde Heliópolis, pero que no resuelve el malestar existente en el Benito Villamarín, como el vicepresidente del Betis, José Miguel López Catalán, ya demostró en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe, tras el encuentro ante el conjunto azulón: "Esto llega hasta aquí. No hay derecho, es una vergüenza como están tratando al Betis y vamos a quejarnos todo lo que haga falta". El mandatario verdiblanco, muy encendido por la actuación arbitral, manifestó que no se movería hasta que el árbitro (Prieto Iglesias) le recibiese y le explicase por qué la mano de Ángel no era penalti y la de Álex Moreno, en cambio, sí.

El vicepresidente del Betis atendió a los medios del club tras el choque y, muy dolido por lo sucedido, informó a los béticos de que presentarían "una queja formal en la RFEF y en el CTA" al considerarse agraviado por este criterio arbitral tan cambiante.

El Betis, exigiendo oír las conversaciones entre el árbitro y la sala del VAR, con González Fuertes a la cabeza, para conocer el motivo que les llevó a tomar decisiones tan distintas, consideraba que así se haría un ejercicio de transparencia, argumento muy utilizado por Rubiales.

Sin embargo, las exigencias verdiblancas han sido desestimadas, como era de esperar. Eso mismo ya lo pidió el Real Madrid tras dos claros penaltis no pitados ante el Barça en el Camp Nou y la RFEF se negó a hacer públicas las conversaciones para impedir un linchamiento mediático. Las sospechas sobre el VAR, por tanto, siguen muy vivas en Heliópolis y en el resto de LaLiga.