Suso, el conector que necesitaba Lopetegui

Monchi montó una plantilla prácticamente completa en tiempo récord y Julen Lopetegui la dotó de una identidad a una velocidad inusitada. El nuevo Sevilla FC parecía redondo durante la pretemporada, aunque es la competición oficial la que suele ponerle las notas a una planificación y la del de San Fernando tenía sólo un suficiente raspado en la delantera.



Y no es quetengan poco nivel; es que. Los dos primeros se marcharon y el otro no lo ha hecho sólo porque la normativa respecto a futbolistas que ya han jugado en dos equipos durante la misma temporada lo dificulta.

El de Rony, no obstante, es un perfil que no tiene ningún otro jugador en la plantilla, pero que el Sevilla, ante la pasividad del internacional portugués, ha preferido buscar fuera. Concretamente, en Italia, donde ha dado con un Suso al que Lopetegui conoce, tanto de la sub 21 de España como de la absoluta, a la perfección.

El vasco echaba en falta un conector entre el centro del campo y la delantera, pues el equipo vivía entregado únicamente a las carreras de Lucas Ocampos como método para profundizar; alguien con uno contra uno e imaginativo en el pase, para no ceñirse sólo a los centros laterales ante rivales encerrados, lo cual explica sus pobres números goleadores en el Sánchez-Pizjuán, donde está obligado a llevar la iniciativa y, por ende, a sacar espacios de donde no los hay.



La primera conclusión, dado que el gaditano, zurdo, suele moverse generalmente por la derecha para trazar diagonales interiores, es que el argentino, como hacía en no pocas ocasiones en el Olympique de Marsella, va a participar a partir de ahora muchos días en la izquierda, por Nolito.



Suso partirá desde la cal, aunque para dejar el carril a Jesús Navas y acabar, dado quey, generalmente, nadie ocupaba esa zona de la mediapunta.

El gaditano llega a Nervión tras disputar 144 encuentros con el Milan, en los que ha firmado 24 goles y ha dado 32 asistencias. Se trata de un futbolista técnico, regateador, elegante... con agilidad para esconder bien el balón por tener un centro de gravedad bajo y un elástico tren inferior. Por ello, no se vence fácilmente, pese a lidiar con adversarios más corpulentos. Su golpeo lejano es tremendamente interesante.

Pese a no ser muy rápido, Suso suele dejar a rivales atrás por su buena arrancada, lo que, sumado a su visión y precisión para el pase, le convierten igualmente en un interesante elemento para las contras. Busca mucho el desmarque del extremo contrario, ya sea por el aire o por abajo, lo que potenciará los guarismos de Ocampos y Nolito de cara a puerta. E, igualmente, la carrera del '9', lo que beneficiaría más a En-Nesyri que a un De Jong que sacará más rédito de la pericia del ex del Liverpool FC para el balón parado, ya sea en córners o faltas laterales.

Sus debilidades

Como futbolista talentoso, al que le mueve la imaginación, en ocasiones Suso se desconecta, sobre todo ante rivales potentes que monopolizan la posesión. Pese a ser un '10', a la nueva incorporación nervionense le gusta bajar hasta cerca de la base de la jugada para participar en la construcción de la misma, aunque, como le ocurre al madridista Isco Alarcón, en ocasiones la ralentiza, al conduciendo en exceso.

Tampoco es brillante en desposeer al rival del balón, aunque no tanto por falta de entrega (es disciplinado a la hora de realizar la cobertura al lateral), como por astucia, anticipación, posicionamiento o determinación a la hora de meter la pierna.

Uno contra uno: tiene salida tanto por dentro como por fuera, aunque su tendencia es interior



Precisos cambios de orientación hacia el otro extremo, de lo que se aprvechará principalmente Ocampos.