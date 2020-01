Suso ya habla como sevillista: "Estoy en el sitio justo con el entrenador justo"

Suso, nuevo jugador del Sevilla Fútbol Club, ha dejado sus primeras palabras como jugador nervionense tras hacerse oficial su incorporación en la tarde de hoy. El gaditano, que llega como cedido por año y medio pero con opción de compra obligatoria si se cumplen unos requisitos, ha dejado claro que quería jugar en el Sevilla a toda costa.

"Tanto el AC Milan como el Sevilla FC sabían que mi intención era venir aquí, era lo que quería. Han sido semanas difíciles en las que hemos peleado con todos, pero lo más importante es que ya estoy aquí", ha confesado el atacante sevillista.

No en vano, el gaditano ha desvelado que con su llegada al Sevilla cumple un sueño: "Esto viene desde hace mucho tiempo. Lo intentamos también en el verano, no pudo ser y tenía esa espinita dentro. Estuve en España un año con el Almería aquí en el estadio y creo que es el mejor estadio en el que he jugado".

Sobre los objetivos que se marca ahora con el club nervionense, Suso es ambicioso: "Lo que se ha visto es el principio, ahora es cuando tengo que despegar y creo que estoy en el sitio y en el momento justo. Hablé con Lopetegui y mejor que me conoce él no me conoce nadie. Estuve en todas las categorías inferiores de la selección con él, me hizo debutar con la absoluta, por lo que no podía tener un entrenador mejor en este momento".

Por último, Suso se mostró confiado y con ganas de comenzar: "Tengo que mejorar muchas cosas, pero como he dicho creo que estoy en el sitio justo con el entrenador justo. Estamos muy contentos yo y mi familia, tenemos el mismo objetivo".