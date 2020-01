Las claves de Lo Celso para el mercado de enero.

Que el Tottenham haya hecho efectiva en enero y no en junio la opción de compra por Lo Celso no genera ingresos extra en el mercado invernal para acometer más fichajes. O, al menos, no directamente (sí modifica el presupuesto de la temporada, llevándolo a los 200 kilos, uno de los baremos para fijar el tope salarial), al tratarse de una operación prevista en el presente ejercicio 19/20.

En realidad, habría sido más beneficioso que los 'Spurs' esperaran hasta verano, pues supondrían ocho kilos de superávit. Con todo, los 48 millones en los que se cifra la salida del argentino Giovani Lo Celso suponen una gestión harto rentable en verdiblanco, tras comprar a Gio por 25 (3+22). Además, el Betis se reserva un 20% de una futura venta del rosarino.

La de Lo Celso, una venta anunciada

El Real Betis cerró este pasado martes, como esperaba, un gran negocio, el del traspaso definitivo de Giovani Lo Celso al Tottenham Hotspurs. Así lo oficializó en un comunicado: "El Tottenham Hotspur FC ha ejercido la opción de compra que tenía sobre el jugador Giovani Lo Celso, que dejará la disciplina del Real Betis Balompié de forma definitiva el 1 de julio de 2020. El Club quiere agradecer al futbolista argentino los servicios prestados y le desea la mejor de las suertes en el futuro".

De ese modo, a los 16 millones millones que ya ingresó por su cesión, la entidad presidida por Ángel Haro le sumará ahora otros 32, por lo que el Betis vende por cerca de 50 a un futbolista por el que pagó 25 al París Saint-Germain.

Es decir, el Tottenham paga ya y se ahorra de ese modo ocho kilos, aunque Lo Celso seguirá en calidad de cedido en Londres hasta el 30 de junio, cuando ya pasará a ser propiedad de los 'Spurs'.