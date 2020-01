Rubi, sobre el Eibar, el VAR, Carvalho... o el Sevilla

Al mercado de enero le quedan horas para echar el telón y en el Betis, salvo sorpresa mayúscula, ya no esperan más fichajes, aunque sí podría haber alguna noticia en forma de salida (Francis está muy cerca del Almería). Así lo confirmó el propio entrenador verdibanco, Joan Francec Ferrer Sicilia, Rubi: "En principio no llegará nadie, en salidas no me atrevo a decir que está cerrado el mercado".

En cualquier caso, los cinco sentidos del técnico catalán están puestos en el choque de este domingo ante el Eibar, consciente de la importancia de volver a la senda del triunfo para escalar posiciones hacia Europa. "Venimos de abajo porque no comenzamos bien, hemos escalado poco a poco y parece que cada vez que sufrimos un revés la montaña se hace aún más complicada. El equipo está con confianza y será un día importante para nuestras pretensiones", explicó el ex del Espanyol, que advirtió, eso sí, sobre la peligrosidad de un rival especialmente duro en su campo.

"El Eibar es un equipo que tenemos claro como juega, con una idea que manifiesta en cada partido: intenso, con muchos centros, juegan cómodos en su estadio y sus números en defensa han mejorado mucho. Es verdad que le cuesta un poco marcar gol, pero nosotros trabajamos para que no apliquen sus virtudes e imponer nuestra idea de juego. Quizá con dos bloques de media hora de buen juego sea suficiente para adelantarnos", señaló, sin querer poner el foco en el arbitraje tras la polémica derrota ante el Getafe: "El VAR no me preocupa, tengo que desviarlo de la cabeza de nuestros jugadores y centrarnos en jugar un buen fútbol".

"No soy para nada de poner el grito en el cielo cuando hay situaciones injustas, porque sabemos que en algunos partidos pasa y en otros te favorecen, pero si te dicen algo que no es y encima no dices nada, al final la situación te obliga a hablar. Es cierto que a veces nos equivocamos todos, pero cuando la situación que te explican no tiene nada que ver con la realidad, al final no puedes evitarlo. Como está montado el fútbol sería interesante que en el acta quedara reflejado como se interpretan estas decisiones, a lo mejor es una tontería, pero se podría trabajar. No creo que a ningún entrenador le guste quejarse, pero es verdad que a veces si no lo haces parece que eres tonto", añadió en referencia a las quejas sobre el VAR vertidas desde Heliópolis.

Sea como fuere, pese a lo duro del mazazo en el Coliseum, Rubi no tiene dudas de que sus pupilos sabrán levantarse y responder en un exigente choque como el que les espera en Ipurua. "La eliminación en Copa nos dolió, pero los jugadores demostraron que se levantaron bien por lo que vimos en Getafe. La primera parte demuestra que nos habíamos recuperado del varapalo, pero quizá este ha sido más duro porque como decía íbamos subiendo poco a poco y te encuentras con una situación injusta que te descentra muchísimo. Pero veo bien al equipo y no tengo dudas de que vamos a competir bien".

Pese a esa confianza en sus pupilos, el preparador verdiblanco, eso sí, insistió en colmar de elogios a un Eibar que les pondrá las cosas muy difíciles, aunque no contempla otra cosa que no sea ganar, más si cabe en vísperas de recibir al Barcelona. "Es un equipo que no especula, juegan a todo o nada, arriesgando mucho en defensa al presionar arriba, y es una circunstancia que a veces les penaliza. A nosotros sólo nos vale la victoria, la necesitamos. Es un partido interesante para hacerlo bien porque luego viene uno de repercusión mediática muy alta y que todos quieren jugar", destacó.

Asimismo, uno de los nombres propios es el de William Carvalho, que podría volver a una lista mañana tras ser operado el pasado mes de octubre. "Carvalho es alta médica esta semana, le falta un puntito aún y él mismo lo transmite. Vamos a acelerar estos dos días que quedan para que pueda tener el máximo de minutos posible, veremos como evoluciona. Lainez se recuperó del golpe y Guardado es baja", añadió sobre el estado actual de la enfermería.

12:16

Por otro lado, Rubi fue cuestionado por la eliminación del Sevilla de la Copa a manos del Mirandés, algo por lo que pasó de puntillas. "Yo estoy centrado en el Eibar, pero entiendo que en esta rivalidad las desgracias de uno es la felicidad del otro. Pero no dependemos de lo que haga el rival de la ciudad en nuestro fútbol", señaló, al mismo tiempo que siguió lamentando la eliminación de su equipo ante el Rayo en la anterior ronda: "Me da rabia por como fue nuestra eliminación. No salimos bien al campo, pero después nos levantamos bastante bien. Somos el único equipo de Primera que ha perdido la tanda de penaltis. Ya manifesté la dificultad de jugar a un partido fuera y se ha demostrado con los resultados que se ven".