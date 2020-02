Las tareas que Monchi ya tiene para verano

El Sevilla enfilaba el mercado de enero con dos necesidades fundamentales, reforzar la delantera ante la ausencia de gol de la vanguardia y el costado zurdo. Deberes que Monchi ha realizado con las incorporaciones en el mes de enero de En-Nesyri, con un desembolso de 20 millones de euros, y de Suso, llegado procedente del Milan con una cesión de 18 meses que incluye una opción de compra que tornaría en obligación en función de una serie de objetivos.

El director deportivo también se ha planteado la posibilidad de reforzar otros puestos, sobre todo la banda derecha, en la que tras la salida de Pozo al Mallorca, en la que Navas no cuenta con un recambio natural. Finalmente el de San Fernando ha desestimado esta vía al no encontrar ninguna opción que se ajustara a lo que pretendían en un marco económico muy determinado.

Es, por tanto, una de las tareas que Monchi deja pendiente para el próximo verano, y no la única que, desde ya, el gaditano sabe que tiene que atender de cara al mercado que se abrirá en seis meses. Deberes a los que lógicamente después se le sumarán nuevos por el devenir de la temporada y las salidas que se puedan producir, pero que en concreto a día de hoy ya están en la agenda de la dirección deportiva y que ED analiza línea por línea.





La defensa:

Como se ha mencionado anteriorente, un frente que ya está abierto es el del lateral derecho. El Sevilla precisa completar esta demarcación con competencia para un Jesús Navas al que aún le queda mucho fútbol dentro pero que, aunque no lo parezca, también requiere descanso y una alternativa real por si, por la razón que sea, causa baja. Este mercado han llegado ofrecimientos y se han manejado nombres que Monchi guarda en su lista para trabajar en ellos de cara a verano.

Más cambios si cabe habrá en el otro carril, ya que la banda izquierda experimentará una renovación total, pues Reguilón regresará al Real Madrid tras acabar su cesión y Escudero no continuará en el Sánchez-Pizjuán.

El vallisoletano está lejos de la mejor versión ofrecida años atrás y se la abrirá una puerta de salida que se le ha cerrado en enero por la dificultad de hallar un recambio. Getafe y Valladolid desean contar con sus servicios, por lo que, salvo sorpresa, Monchi deberá traer dos efectivos para la siniestra.

También hay trabajo en el centro de la defensa, más allá de que puedan producirse traspasos ante el buen rendimiento de jugadores como Diego Carlos. No en vano, Sergi Gómez, que como Escudero no ha salido ya por necesidad, no seguirá en Nervión y la continuidad de Carriço está en duda, ya que acaba contrato en junio y aún no ha renovado, si bien se espera que las conversaciones se retomen. Sea como fuere, tras la remodelación del pasado verano, al menos precisará la llegada de un central.





Centro del campo

Es quizás el frente más complejo para Monchi, porque se enfrenta a la misión de hallar un sustituto para un futbolista de la talla de Banega. El argentino cumple contrato y se marcha al fútbol árabe, lo que obliga al de San Fernando a rastrear el mercado en busca de un nuevo 'cerebro' que dirija las operaciones en el centro del campo independientemente de la presencia de Óliver Torres. Al menos es una tarea que afronta con tiempo al conocerse ya que el rosarino no permanecerá en el Sánchez-Pizjuán, lo que otorga margen de maniobra a Monchi, que desde ya estudia las posibilidades para cubrir este gran vacío. A día de hoy, éste sería el único frente abierto en la zona ancha, pues Fernando, Jordan, Óliver y Franco Vázquez completan una nómina de futbolistas de nivel en los que, en este momento, se confía; otra cosa es lo que pueda ocurrir a partir de ahora o en el mercado.





Ataque:

Con la llegada de Suso y En-Nesyri en este mercado, la necesidad asegurada de refuerzos en verano se encuadra dentro del contexto de las sensaciones, si bien todo dependerá de cómo transcurra lo que queda de curso y el rendimiento que ofrezcan los mimbres actuales. Por ejemplo, si Rony Lopes no despega, lo que actualmente parece difícil ante la ausencia de minutos que le ofrece Lopetegui y su rendimiento cuando los tiene, el Sevilla se verá forzado a potenciar los costados. Además, cabe recordar que Nolito finaliza su vinculación en junio y, de momento, a pesar de que se ha ganado un sitio con Lopetegui, nada apunta a que alargará su contrato, lo que abre una vacante en la posición de extremo zurdo.

En la punta de lanza el futuro queda también pendiente de si los delanteros de este Sevilla mejoran su puntería de aquí a que concluya el curso. El Sevilla ya ha realizado un importante desembolso con la llegada de En-Nesyri, si bien es verdad que inició el curso con cuatro arietes y ahora sólo dispone de tres por las salidas de Chicharito y Dabbur, por lo que, sólo atendiendo al número, además lógicamente de a las prestaciones de De Jong, En-Nesyri y Munir, es de esperar que Monchi piense y trabaje también en la búsqueda de un delantero goleador para el próximo proyecto.