Eibar 1-1 Betis: Tan cerca, tan lejos

El Betis perdió la triple oportunidad de acercarse a Europa, vencer a domicilio y de romper una maldición que dura 30 años en Ipurua en un choque loco en el que pudo pasar de todo, pero del que los verdiblancos se van con la sensación de haber dejado pasar un tren. Entre errores propios y manos salvadoras de Dmitrovic -también el Eibar tuvo sus opciones en un tramo del partido- se le escapó el triunfo a los de Rubi, que siguen con una única victoria a domicilio, registro con el que es imposible acabar entre los siete primeros. La de Ipurua estuvo tan cerca como lejos sigue Europa ahora mismo.

Y eso que el partido no pudo comenzar mejor para los verdiblancos, que encontró pronto la pócima para la presión alta del Eibar. Acudían al área bética Orellana y Enrich y entre Bartra, Mandi y Edgar eran capaces de limpiar a los dos delanteros y conectar con Aleñá, que parece que lleva meses a las órdenes de Rubi, y Canales. Superada esa primera línea había campo para buscar ataques rápidos. Para terminar de rematar el plan inicial Fekir clavó en la escuadra un zurdazo a la salida de un córner botado por Canales. Funcionó el laboratorio para que el francés saliera del área sin vigilancia. Su talento para el golpeo hizo el resto y el Betis se vio con 0-1 en el minuto 7. La sentencia pudo llegar antes del cuarto de hora en un balón preciso de Bartra para Álex Moreno que el lateral convirtió en asistencia perfecta con su control. Con todo a favor envió la pelota arriba.

No podía pintar mejor la cosa, pero tiene este Betis cierta tendencia al fatalismo y lo que era un cuarto de hora de dominio claro pasó a ser nada en un error infantil en la salida. Joel comprometió a Edgar en área propia, Inui intuyó los problemas, el catalán no supo salir del aprieto y golpeó al nipón a la altura de la cintura. Orellana -que bien pudo ver una segunda amarilla por un manotazo a Bartra- engañó a Joel y el partido volvió a comenzar, ya con un Eibar algo más ordenado en la presión y el Betis con la contraseña perdida para salir con claridad desde atrás. Otro robo en campo bético propició una clara ocasión para Enrich, incapaz de precisar un buen centro raso de José Ángel desde la banda izquierda.

Desde ahí hasta el descanso, el Betis sólo creó peligro en un balón en profundidad para Borja Iglesias, quien, escorado, pecó de generoso buscando a Fekir. Los de Rubi tenían el balón, pero el Eibar conseguía que fuera más en campo verdiblanco y sin ocasiones reseñables.

Tras la reanudación demostraron los dos equipos que el empate no les servía, pero entre la falta de pericia de los atacantes y los méritos de los porteros lograron que el marcador no se moviera pese al carrusel de ocasiones. De entrada comenzó dando el Eibar, que en su primera posesión con sentido del segundo acto estuvo a punto de encontrar el gol. Orellana se escapó a la espalda de Álex Moreno, que va tan bien para arriba como problemas tiene a su espalda -un problema que compete a Rubi arreglar con ayudas de los mediocentros-. El chileno buscó a Pedro León, pero al murciano le faltó una chispa para rematar a gol. Diez minutos después, la historia se repitió con los mismos protagonistas, aunque con los perfiles cambiados. Respondió el Betis con un disparo de Borja Iglesias tras otra buena internada de Álex Moreno previa conducción de Canales y el Panda llegó a marcar el 1-2, pero el VAR lo anuló por fuera de juego. El gallego estaba adelantado en el momento del disparo de Fekir que no pudo repeler con mayor contundencia Dmitrovic.

Si Álex Moreno era el azote el Eibar, Orellana lo era para el Betis. El centro del suramericano en el 64' entre un bosque de piernas encontró a Inui, que no pudo precisar el remate. Acto seguido Dmitrovic se lucía ante Canales con un paradón tras una nueva internada de Moreno.

Rubi dio entrada a Loren y el marbellí tuvo una ocasión nada más entrar. Su volea se marchó cerca del arco de Dmitrovic. También Joel se sumó a la fiesta de un choque a tumba abierta. El meta primero detuvo el remate de Expósito y en la jugada siguiente sacó una mano felilna ante Inui.

Ese fue el último arreón de un Eibar que llegó tieso a los últimos diez minutos del partido. Mendilibar metió a Arbilla para intentar tapar el carril, pero no le sirvió, como tampoco De Blasis ni Cristóforo cerraron las vías de agua que intentó explotar el Betis. Rubi, por su parte, metió más madera con la entrada de Tello. Antes de que el extremo fallara un mano a mano frente a Dmitrovic, Fekir gozó de dos ocasiones más. En la primera Burgos le estorbó lo suficiente para que su remate saliera manso. En la segunda tuvo más mérito el internacional serbio, que evitó con una mano estratosférica el gol del Olympique de Lyon tras una cabalgada en solitario finalizada con un zapatazo cruzado abajo casi mortal.

Ya con el tiempo cumplido Tello volvió a tener el partido en sus botas. Canales lo puso de gol con una asistencia que era un caramelo, pero al extremo le faltó sutileza en la picadita sobre Dmitrovic para encontrar la portería cuando ya había superado al portero y el beticismo soñaba con la segunda victoria fuera de casa y con ver Europa un poquito más cerca.

Ficha técnica

1- Eibar: Dmitrovic; Tejero (Arbilla, min. 67), Burgos, Bigas, Cote; Edu Expósito, Diop (Cristóforo, min. 83); Pedro León (De Blasis, min. 74), Orellana, Inui; Enrich.

1- Betis: Joel; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Edgar (Guido Rodríguez, min. 81), Canales, Aleñá, Joaquín (Loren Morón, min. 70); Fekir y Borja Iglesias (Tello, min. 87).

Goles: 0-1, min. 7, Fekir. 1-1, Orellana (p).

Árbitro: Martínez Munuera, del colegio alicantino. Amonestó por el Eibar a Orellana y Burgos, y por el Betis a Edgar y Barragán.