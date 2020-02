Rubi: "Si no aprovechas las situaciones que generas no ganas los partidos"

Tras el partido ante el Eibar, Rubi ha hecho especial hincapié en las ocasiones falladas por el cuadro bético. Un hecho que para el técnico catalán ha sido determinante: "Si no aprovechas las situaciones que generas no ganas los partidos. No puedo reprochar nada al equipo porque se ha vaciado. Hasta que no nos cambie esa fortuna de cara a gol la cosa no va a cambiar. El equipo mejora, hoy en defensa hemos estado muy bien, las ocasiones del Eibar han sido por pérdidas nuestras y algún contraataque. Hoy hemos defendido bien al Eibar que es un equipo que mete muchos centros al área y hoy solo ha sacado trece centros".

El partido: "A mí me han gustado los dos equipos, cada uno fiel a lo suyo. El Eibar presionando arriba sabiendo que íbamos a asumir riegos. Alguna vez se comete un error. No ha sido lo habitual durante la temporada pero hoy sí. Para el espectador ha sido un partido fantástico. El Betis ha venido aquí a por el partido, a jugar al fútbol, a no dar patadas por darlas. El Eibar ha jugado con su intensidad habitual y bueno".

El gol del Eibar vino propiciado por un fallo del Betis sacando el balón en el área: "Creo que es la primera situación de gol de este tipo que encajamos en todo el año. El equipo tiene libertad para no arriesgar tanto, los jugadores han entendido que valía la pena problarlo y bueno, hemos cometido un error, el Eibar ha presionado bien. Yo creo que el partido ha estado más en las ocasiones falladas, aunque es cierto que el Eibar en alguna contra nos ha hecho daño".

¿Es justo el empate?: "Posiblemente está entre justo y merecer la victoria. Acepto las dos cosas. Hemos marcado un gol a balón parado pero El Eibar también ha tenido situaciones de gol. A los puntos quizás el Betis haya generado más ocasiones".