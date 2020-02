Aguirre: "No estaba preparado para la marcha de En-Nesyri"

El entrenador del CD Leganés, Javier Aguirre, compadeció ayer ante los micrófonos de El Larguero donde una vez más fue preguntado por el fichaje de En-Nesyri. Hay que recordar que el delantero marroquí fue traspasado al Sevilla por una cifra cercana a los 20 millones que el club hispalense abonará en tres plazos.

No es la primera vez que Aguirre comenta el caso En-Nesyri, el entrenador mexicano ya confesó que fue "duro" perder a un futbolista como el marroquí y en esta ocasión ha explicado que "Después de tantos años nunca me había pasado lo de En-Nesyri. Nunca se me había ido un jugador con cláusula de rescisión, no estaba preparado. Fue algo nuevo para mí".

El fichaje de En-Nesyri sigue dando que hablar semanas después de su oficialidad pero el veterano entrenador también quiso repasar varios temas.

Sobre la "flor" de Zidane: "¿Flor de Zidane? ¡Qué flor y qué historias si es un pedazo de entrenador, no me jodas!"

Sbre Simeone: "¿Simeone? ¡Cómo pueden criticar al Cholo si ha hecho un equipazo, les ha metido en Champions, ha generado dinero, la cantera...!" "¡Cómo pueden criticar al Cholo por el amor de Dios! Le tienen que hacer un monumento como a Luis, faltaría más"

Sobre Getafe: "El Getafe nos pasó por encima cuando jugamos. ¡Qué buen equipo es! Rocoso, saben a lo que juegan..." "¡Qué gestión de Ángel Torres y qué buen entrenador Bordalás!"