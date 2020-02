El Atlético de Madrid llama a la puerta de Ivan Rakitic

La situación de Ivan Rakitic en el Fútbol Club Barcelona parece no haber cambiado en demasía con la llegada de Quique Setién. El croata ha estado en todas las quinielas para salir del club blaugrana ante la falta de 'cash' de estos y el 'overbooking' de futbolistas en el centro del campo. A pesar de que con la llegada del técnico cántabro se esperaba un mayor protagonismo de Rakitic, lo cierto es que solo ante Levante e Ibiza ha partido como titular, contando con apenas cinco minutos en Valencia, el encuentro más importante disputado hasta la fecha de los azulgranas desde la salida de Valverde. Ante esta situación, el croata podría ver con buenos ojos abandonar el club de la Ciudad Condal en busca de un mayor protagonismo el próximo verano.

Es aquí donde aparece el interés del Atlético de Madrid en el ex jugador del Sevilla. Según informaban anoche en El Larguero de la Cadena Ser, el club colchonero ya habría iniciado contactos con el jugador para abordar su contratación el próximo mes de junio. A pesar de que a Rakitic aún le resta una temporada más de contrato y cuenta con una cláusula de 125 millones, la situación económica del Barça podría favorecer un acuerdo a la baja por el internacional croata de 32 años.

Hace apenas unos días el propio Rakitic afirmó que su situación en este último mercado invernal había sido muy complicada. "Ha habido cosas que no me han gustado. Lo sabe la gente que toma decisiones y lo sabemos nosotros. Aquí no estamos para reír ni para hacer bromas. Lo mejor para el club tiene que ser lo mejor para nosotros. Intenté aceptar las cosas y ahora quiero disfrutar".

A pesar de esto, el futbolista aseguró querer centrarse única y exclusivamente en el final de temporada antes de plantearse su siguiente paso en su carrera. "Ahora quiero disfrutar, ya ha pasado todo y tengo que pasar página y no pensar demasiado en todo ello, hay que trabajar de la mejor forma posible".

El Sevilla, una opción que no debe descartarse



Ante la incertidumbre en cuanto al futuro a corto plazo de Ivan Rakitic en la ciudad de Barcelona, un posible regreso a su anterior club, el Sevilla, no debe descartarse en ningún caso. El jugador croata se marchó de la ciudad hispalense afirmando sentirse sevillista, y no son pocos los guiños que el '4' del Fútbol Club Barcelona ha lanzado al equipo de Nervión.

Además, la anunciada salida de Éver Banega hacia Arabia Saudí deja un hueco en la plantilla donde el croata podría encajar perfectamente. Si bien Monchi afirmó que la vuelta de Rakitic era algo "implanteable" en el mes de noviembre, esta nueva vuelta de tuerca en la situación del croata podría abrirle de nuevo las puertas del Sánchez Pizjuán.