El Betis, víctima con condena de verdugo

El arbitraje sufrido en Getafe indignó profundamente en Heliópolis y propició una respuesta contundente por parte de los dirigentes del Betis, sobre todo del vicepresidente, José Miguel López Catalán, que estalló en los medios del club e incidió en que llovía sobre mojado con la utilización del VAR en este curso. No en vano, el Betis envió a la Federación una lista de errores en su contra en siete partidos, a lo que ahora podría sumarse que Martínez Munuera le perdonó la expulsión a Orellana en la visita a Ipurua.

En este sentido, en La Palmera existe un descontento mayúsculo con el trato arbitral al equipo, sustentado sobre los mencionados agravios, los cuales han perjudicado a los de Rubi en su lucha por alcanzar puestos europeos. A estas razones de peso, se podrían añadir una serie de estadísticas que resultan muy llamativas al incidir prácticamente en una contradicción, en las que obviamente un alto índice de responsabilidad corresponde a los propios verdiblancos, por fallos puntuales o continuados, pero que, sin duda, dan que pensar.

Dichos datos se centran en los apartados de las faltas y de las amonestaciones, con la aparición de un significativo descuadre que habitualmente no suele producirse. Lo normal, como de hecho muestran las estadísticas, es que los equipos con más infracciones en su haber se sitúen en lo alto de la clasificación y lo contrario. Así sucede, por ejemplo, con el Getafe, líder en faltas (416) y en amonestaciones (71) o con el Alavés, segundo (357) y tercero (64), respectivamente. y el Leganés, cuarto (341) y segundo (70).

Lógica que en cambio no funciona con el Betis de Rubi, pues se erige en uno de los conjuntos que menos faltas comete, más concretamente el 17º, con 259, sólo por delante de Barcelona, Valencia y Levante. Y sin embargo, es el cuarto al que más tarjetas le han enseñado, con un total de 61. Diez menos que al Getafe realizando 157 faltas más. La cifra es demoledora, consecuencia de mil factores, entre ellos, el estilo de cada equipo y la pericia también a la hora de jugar al límite.

Esta incoherencia numérica no se termina en los guarismos anteriores, va mucho mucho más allá para desgracia de los heliopolitanos. Y es que, a pesar de no cometer un elevado número de infracciones, el Betis comanda el ranking de expulsiones en esta temporada en Primera división. No en vano, los hispalenses han sufrido un total de cinco expulsiones, una más que el Valencia y dos más que el Levante. Todas han sido por roja directa y la primera no se hizo esperar, porque se produjo en el primer partido, con la prematura exclusión del meta Joel.

Tres partidos después, en la jornada 4 ante el Getafe, el Betis padeció las expulsiones de William Carvalho, también muy pronto (25'), y de Loren en el alargue del choque. En la vuelta contra los azulones, en un encuentro envuelto en la pólemica, Feddal vio la roja sin ni siquiuera haber entrado en el campo, la segunda suya en lo que va de LaLiga, pues dos jornadas antes no pudo acabar el choque contra el Alavés por roja directa.

Los registros en amarillas y rojas le cuelgan al Betis el cartel de verdugo con su consecuente castigo, cuando atendiendo a unas estadísticas directamente relacionada con estas cifras los verdiblancos respomden a la condición de víctimas. No en vano, se trata del equipo que más faltas ha recibido hasta la fecha, con un total de 345, seis más que el segundo, el Valencia, y 33 por encima del tercero, el Celta. En parte se debe a la incapacidad de los rivales para frenar sin derribarlo a Fekir, el futbolista que más faltas recibe por partido, con 3,9.





Los penaltis

Todavía resta otro dato en contra de los intereses verdibancos en el apartado arbitral: los penaltis. Y es que el Betis se erige en el conjunto de LaLiga con peor diferencia entre penas máximas a favor y en contra, con un saldo contrario de -5. Con el señalado ante el Eibar por claro derribo de Édgar sobre Inui, a los de Rubi le han pitado un total de ocho en su contra, sólo por detrás de los 11 al Alavés y los 10 al Mallorca. En el sentido contario, los heliopolitanos sólo han disfrutado de tres en lo que va de campeonato, resultando un balance muy negativo, el peor de Primera.