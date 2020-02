Carriço valora positivamente la oferta de China

"Cuando no hay un acuerdo, no es sólo por una cosa. No hemos encontrado el punto común. Seguimos abiertos a dialogar y conseguir un acuerdo", dijo el lunes Monchi sobre la posibilidad, ya remotísima, de que Daniel Carriço (31) continúe en el Sevilla FC más allá del 30 de junio, cuando quedaría libre.

Las primeras conversaciones entre club y jugador fueron positivas, pero poco antes de Navidad el asunto se enfrió, hasta dejar helado al portugués, cuya intención era la de seguir echando raíces en la capital hispalense, donde incluso tiene algún negocio.

En una situación muy similar a la vivida por Gaby Mercado la pasada temporada, Carriço ha tenido opciones para marcharse ya durante el mercado de enero y mantiene abierta la de irse a China este mes, pues su liga, si el coronavirus lo permite, arrancará el día 22, aunque su intención no es la de dejar 'tirado' al club nervionense, que se quedaría únicamente con tres centrales (Diego Carlos, Jules Koundé y Sergi Gómez) hasta final de temporada.

Así las cosas, y pese al interés de un Sporting de Portugal que le ha puesto ya sobre la mesa un precontrato, todo indica que Carriço se marchará a China, donde pese a las nuevas restricciones sigue pudiendo pagar buenos contratos, ya en verano.

No obstante, aún no ha firmado y sigue abierto a ofertas. Eso sí, la del Wuhall Zall, al que entrena Jose González, la ve con buenos ojos.