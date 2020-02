Los ex del Betis declaran en el 'Caso Osasuna'

Varios exjugadores del Betis durante la temporada 2013/2014 han negado tener conocimiento de que se produjera ningún amaño de partido y han asegurado que no recibieron ningún ofrecimiento por parte de algún compañero de su equipo o miembro de Osasuna.

Este miércoles han declarado como testigos Antonio Adán, Juanfran Moreno, Javi Chica, Salva Sevilla, Rubén Castro y Cedric Mabwat en el juicio contra seis exdirectivos de Osasuna, tres exjugadores del Betis y dos agentes inmobiliarios acusados de apropiación indebida, societarios, falsedad en documento mercantil, falsificación de cuentas y corrupción deportiva.

A pregunta de la fiscalía, todos ellos se han mostrado conocedores de que el amaño de partidos es ilegal y han aseverado que nunca han recibido ningún tipo de ofrecimiento por parte de ningún empleado ni directivo de Osasuna, así como de ningún compañero del Betis para predeterminar algún partido.

Asimismo, la mayoría ha indicado que no escuchó a ningún compañero hablar de que se hubiese producido algún ofrecimiento o reunión para determinar algún partido, si bien Moreno ha comentado que "a final de temporada hace años era normal escuchar rumores", aunque ha aclarando que él nunca lo ha visto ni "nadie" le ha ofrecido "directamente dinero".

En referencia al penúltimo encuentro de la temporada entre el Valladolid y el Betis, en el que los sevillanos acabaron ganando tras varias remontadas, Moreno ha explicado que "el Betis ya estaba descendido", por lo que jugaron "más tranquilos", mientras que el Valladolid "se jugaba mucho", lo que hace cometer "muchos errores" a causa de los nervios, un partido "normal" de final de temporada.

Por su parte, Adán, Sevilla y Chica si han comentado que podría catalogarse como "loco" teniendo en cuenta la situación del equipo esa temporada, indicando también este último que "hacer tres goles fuera de casa y acabar perdiendo es difícil".

También se han referido al gol que les dio la victoria, marcado por Moreno en el minuto 93 desde el centro del campo, un gol que, ha comentado su autor, fue el primero de su carrera en Primera no cree que vuelva a repetir en el resto de su carrera.

Respecto al último partido de aquella temporada, el Osasuna-Betis, Chica y Moreno han señalado que estuvieron "cerca" de empatar, si bien este último ha comentado que "empezó muy mal", salían con una alineación diferente a la habitual y, al igual que el resto de la temporada, "ese partido fue un desastre".

Por su parte, Sevilla ha asegurado que merecieron ganar y Mabwat ha dejado claro que salieron "a ganar, como siempre", indicando ambos, al igual que el resto de sus compañeros, que no observaron ningún comportamiento extraño en ningún jugador.

Chica y Sevilla ha hecho referencia también papel del portero de Osasuna, comentando el segundo que "hizo un partido muy bueno" y Chica que, aunque marcó el gol de su equipo, Andrés Fernández también le hizo otras tres paradas.

A pregunta de la defensa, todos han asegurado que no estuvieron veraneando aquel verano en Jávea y la mayoría que no han sido usuarios del número de teléfono 611 y que presuntamente fue utilizado para concretar amaños con Osasuna.

Diferente ha sido el testimonio de Castro, que ha señalado que no puede asegurar que fuese su número ya que ha tenido varios, y ha indicando que esa temporada vivió en Montequinto, al igual que Mabwat y Xavi Torres, uno de los exbéticos acusados al que, por geolocalización, se le atribuye ese número, empleado presuntamente para concretar amaños.

Han coincidido en señalar que no recuerdan si Amaya o Torres se ausentaron de algún entrenamiento para viajar a Madrid el 9 de mayo del 2014, cuando supuestamente se habrían reunido con exdirectivos de Osasuna para acordar su victoria en el partido contra el Valladolid a cambio de 400.000 euros.

También se han referido varios a la lesión de Amaya, confirmando que estuvo mucho tiempo de baja e indicando Sevilla que cree que "le retiraron la ficha", y han señalado que durante las bajas lo habitual es que los jugadores continúen en contacto con el vestuario y realicen la recuperación en el club.

Todos han señalado que nunca han tenido constancia de que ningún árbitro haya consignado en el acta de algún partido que se haya producido algún amaño, si bien Castro ha reconocido que nunca las ha leído y Sevilla, que fue capitán, ha matizado que los capitanes desde hace años ya no tienen que firmarlas.

En cuanto a las características de sus contratos, la mayoría han indicado que no tenían una reducción de emolumentos en caso de descenso o que no lo recuerdan, aunque sí era este el caso de Mabwat o Chica, señalando este ultimo que no tenía interés de descender pero más que por una cuestión económica, por "dignidad" y respeto al club y la afición.

También se han referido varios jugadores a que hicieron una pretemporada en San Pedro del Pinatar, si bien no han sabido confirmar en qué año fue.