Joel: "Estoy muy tranquilo; este Betis lo tiene todo"

"Nos fuimos fastidiados de Ipurua. En ese partido, creo que pudimos sacar los tres puntos; tuvimos oportunidad para que eso sucediese. Cuando te vas con un 1-1 y esa sensación, que hemos tenido varias veces esta temporada, la verdad es que duele. Han sucedido muchísimas cosas desde el comienzo de la temporada; desde mi expulsión (ante el Valladolid en la primera jornada) hasta el día de hoy, imagínate cuántas. Es parte de este deporte, del fútbol, pero también del club. Hay que ser positivos, seguir trabajando, porque estamos en un gran momento. Cada domingo demostramos ser superiores al rival, teniendo ocasiones, no sólo en lo que se refiere a la posesión, que según muchos no vale para nada. Eso es lo fundamental", apuntaba este miércoles Joel Robles en 'Todo al verde', el programa de RTV Betis en el que el getafense prefirió ver la botella medio llena: "Tenemos un vestuario bastante maduro. Se ha demostrado, por ejemplo en vísperas del partido ante el Celta, que había que ganar sí o sí. Luego, ante el Valencia o la Real Sociedad, igual; se dio la cara. Llevo ya un año y medio aquí y he aprendido que las victorias son ilusionantes y te alegran mucho, pero las derrotas duelen mucho también. No es algo que me guste, pues prefiero más equilibrio, sin venirme arriba cuando va todo a favor ni abajo cuando pierdes. Pero es una parte bonita de este Betis".

Insistía el cancerbero en que "se está viendo el cambio que ha dado el equipo desde principios de curso, espantando esas dudas, incluso internas, pues había que acoplarse a un nuevo entrenador. Todo eso cuesta". Ahora, todo se ve desde otro prisma: "Estamos a un grandísimo nivel. Sólo nos falta ese resultado bueno durante varias jornadas seguidas, que estoy seguro de que vendrá pronto, y que nos lanzará para arriba. Cuando no ganas un partido clave para dar un salto, al siguiente vas con la soga en el cuello, y no debe ser así. No comparto esa ansiedad y esa negatividad; la sensación en el campo de todo el proceso que hemos vivido es distinta, pues apenas me tiran ya a puerta; en estos cinco partidos, a lo mejor me han tirado tres veces. El gran trabajo del equipo en defensa está ahí. Estamos a un grandísimo nivel, por lo que sólo nos faltan detalles, como rendir fuera de casa. Nos merecemos estar arriba. Esto es muy largo, y cada jornada estamos viendo lo que han crecido algunos equipos. Da igual que se trate del último, el Espanyol, o del líder, el Real Madrid. Nosotros empatamos en el Bernabéu, pero perdimos en Granada. Esto nos viene bien, porque hace a LaLiga más competitiva".

En cuanto a las opciones de entrar en Europa, Joel achaca también la desventaja actual al mal arranque: "El margen de error nos está penalizando, pero quedan todavía 48 puntos en juego. De nada sirve ya mirar al pasado. Cometimos errores, no estábamos bien y sabíamos que podíamos dar todos algo más individualmente. Ahora, hemos crecido. Lo tenemos todo: un grandísimo estadio, donde se le complica la cosa a grandísimos rivales, como la Real Sociedad, uno de los mejores para mí, a los que les metimos tres; una gran afición; una plantilla muy buena... Pero tenemos que ser conscientes de que también hay rivales enfrente y de nuestro estilo, que no depende de que metamos un gol en un córner, sino de salir desde atrás jugando. Los rivales nos presionan y, aunque lo normal es que salgamos bien, el otro día, una de 20, te sale mal. Hay que asumirlo, aunque fastidie, porque veníamos de hacer grandes partidos. Asumo ese fallo, pues perjudiqué a Edgar, que estaba haciendo grandísimos partidos. Sé que tiene calidad para sacarla bien, pero, a lo mejor, en Eibar precisamente, no tenía que haberla jugado por dentro. De hecho, no cambiamos de estilo y, por eso, seguimos bien y tuvimos el triunfo en la mano".

Para el ex del Atlético de Madrid y el Everton, "lo que te da confianza es dejar la portería a cero, una dinámica que se inculca mucho en Inglaterra", recordando detalles que, a veces, pasan desapercibidos: "Redujimos a 13 los más de 35 centros que hace el Eibar por partido al área. Quizás la gente no se dé cuenta de eso, de cómo minimizamos al rival con mucho trabajo. Hemos recibido muchos goles, pero ocho de penalti, cinco en el Camp Nou y en La Cerámica, uno de ellos de penalti... Habría que ver esa media, pero somos profesionales y siempre nos van a criticar. He estado varias jornadas como tercer o cuarto portero que más paradas hacía, pero ahora soy sexto, señal de que hemos reducido también ese aspecto". Además, agradeció a Rubi su apuesta por él: "El míster confió en mí desde el principio, y así sigue siendo. Le debo mucho, pero esto es fútbol y hay que demostrar las cosas cada día. Debo mostrar mi mejor nivel en beneficio del club. Esta oportunidad me ha llegado en un gran momento, después de muchos años en los que he vivido cosas menos buenas".

En otro orden de cosas, el cancerbero rompió una lanza en favor de los artilleros, criticados ahora por su falta de pegada: "Sigo teniendo muchísima confianza en mis compañeros, que no deben obsesionarse, porque tienen nivel y están llegando las ocasiones. Sería un error, porque estamos haciendo un gran fútbol. Soy portero y lo veo en los entrenamientos, como el de este miércoles, cuando ensayamos la finalización y te 'vacunan' pero bien (risas). Confío en todos, no sólo en Borja y Loren. Debe ser un aliciente para finiquitar las dudas en los siguientes partidos. De Borja dicen lo fácil, pero está haciendo un grandísimo trabajo, con desmarques que hacen que muchos defensas se centren en él y benefician a otros compañeros. ¿Que lleva sólo cuatro goles y no es suficiente? Claro, si llevase 20, mucho mejor, pero el fútbol son más cosas que los goles, acoplándose a un estilo diferente al que estaba acostumbrado. Para un delantero, todo lo que no sea meter goles es un dolor interno; tiene días, pero es un chico implicado, que llega siempre con una sonrisa. Loren, por ejemplo, ha salido beneficiado con su competencia".

Respecto al próximo partido, Joel avisa a navegantes: "¿Lío en el Barcelona? Bastante tenemos nosotros con lo nuestro. Lo suyo es que Abidal y Messi queden el domingo a las 21:00 horas para cenar y arreglarlo (risas). A los equipos grandes hay que tenerles respeto, porque sabemos que, aunque parezca que es el momento idóneo, te pueden pintar la cara. Futbolísticamente, estamos en uno de los mejores momentos de la temporada y somos dos equipos que quieren el balón; será un gran partido. La fortaleza del Villamarín, con nuestro fútbol y nuestra gente, es importante mantenerla, porque da mucho".

Por último, se refirió a las opciones de alcanzar el objetivo del Betis: "Estoy muy tranquilo con mi equipo, que, insisto, está jugando bien y teniendo 4-5 ocasiones claras por partido, que no es fácil. Entiendo que se va acercando el momento y lo ves (Europa) un poco lejos, pero hay que tener tranquilidad. Ganas el domingo y el siguiente... y lo tienes ahí. Cada partido es fundamental, como lo lleva siendo toda la temporada. No hemos mostrado en ningún partido que fuéramos a por el empate, incluso con 10 y fuera de casa, como en Mendizorroza; ¿qué equipo hace eso que no sea de los grandes? Hay que tener calma y seguir trabajando".