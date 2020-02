Messi estalla contra Abidal y dinamita al Barça antes de visitar el Villamarín

Andan revueltas las aguas en Can Barça. En la tarde del pasado martes, los diferentes medios deportivos de la Ciudad Condal publicaban una entrevista con el director deportivo del club blaugrana, Eric Abidal, donde el francés apuntaba a los jugadores y su falta de actitud como los máximos responsables de la destitución de Ernesto Valverde. "Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho", afirmó.

Ante estas declaraciones, el capitán y estrella del Fútbol Club Barcelona Leo Messi no dudó en utilizar su cuenta de Instagram para responder al máximo encargado del área deportiva. "Sinceramente, no me gusta hacer estas cosas", comenzaba. "Cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y, además, somos los primeros en reconocer cuándo no estuvimos bien. Los responsables de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y hacerse cargo de las decisiones que toman. Cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres, se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas".

Con estas declaraciones Messi trata de poner fin a los continuos rumores sobre su peso en las decisiones del club azulgrana a la hora de traspasar futbolistas y elegir entrenadores, sumando un nuevo caso de pifia en la dirección deportiva del Barcelona en las últimas semanas. La primera se produjo con la gestión de la salida de Valverde, donde días antes de hacerse oficial ya se conocía la decisión e incluso pudo verse tanto a Abidal como a Óscar Grau, actual director ejecutivo, reunirse en Qatar con Xavi para que este ocupase la plaza del 'Txingurri'. La negociación no fructificó y entonces se dio comienzo al desfile de nombres: Ronald Koeman, Mauricio Pochettino y finalmente Quique Setién. El último caso del mes de enero fue la contratación de un delantero tras la lesión de Luis Suárez, donde la directiva blaugrana trató sin éxito el fichaje de Lautaro Martínez primero, luego Aubameyang y, por último, Rodrigo, pasando por Bakambú y su conocida situación donde cuando estaba a punto de embarcar hacia Barcelona recibió una llamada donde le informaron que la operación finalmente no se iba a llevar a cabo.

La lesión de Dembélé



Por si el enfado de Leo Messi con la dirección deportiva fuera poco, a la actualidad blaugrana hay que sumar una nueva lesión del extremo francés Ousmane Dembélé, quien se perderá previsiblemente lo que resta de temporada tras sufrir una rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral derecho. Se trata de la enésima rotura del joven futbolista, quien ya se ha perdido 63 encuentros por lesión en el Barcelona en apenas dos años y medio.

Si la lesión del jugador superase los cinco meses de duración, el club blaugrana podría hacer una incorporación. Para ello, el jugador en cuestión debe cumplir una serie de requisitos: estar en paro o jugar en alguna de las categorías del fútbol español. En ningún caso este fichaje podría disputar la Champions League esta temporada, pues el periodo de inscripción de la misma para la fase final ya ha expirado. Christian Stuani, delantero uruguayo del Girona, es el mejor colocado para reforzar el frente ofensivo azulgrana.

Juicio a Umtiti



Para rematar la semana, el central Umtiti tendrá que pasar por los juzgados la mañana del jueves, día que los de Setién viajan hasta Bilbao para jugar su partido de cuartos ante el Athletic tras ser denunciado por el antiguo dueño de su domicilio por supuestos desperfectos en la vivienda por un valor de 185.000 euros. El internacional francés ha pedido un aplazamiento del juicio para poder viajar con el resto de sus compañeros en la expedición del jueves, aunque como avanzaban en la noche de este martes desde El Partidazo de la Cadena Cope, la jueza al cargo no ve problemas en que el futbolista se presente a las 11:00 h en los juzgados de Llobregat y que a continuación viaje a Bilbao para incorporarse con el resto de sus compañeros para el partido que se disputa a las 21:00 horas en San Mamés.