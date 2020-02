Sergi Gómez: "Somos capaces de hacer cosas muy grandes"

El central del Sevilla FC Sergi Gómez ha sido el último protagonista del programa A Balón Parado que se emite cada martes por la noche. Sergi ha repasado toda la actualidad sevillista desde el comienzo de temporada a los días presentes; además, el catalán valoró lo vivido en sus inicios de carrera, admitiendo que para estar en la elite del fútbol tienes que trabajar mucho.

"Todos los que estamos a día de hoy arriba en la elite del fútbol, pienso que hemos vivido situaciones parecidas a la que me ha tocado vivir a mí. Se trata de superar adversidades. La única manera ha sido siendo la misma persona que ha estado jugando y la misma persona que no ha estado jugando. Sin cambiar tu manera de pensar, tu manera de trabajar y tu actitud al final se consiguen las cosas. Habrá situaciones que no puedes controlar, habrá momentos para todo. La actitud positiva es la mejor manera para afrontar estas situaciones", explicó Sergi Gómez.

Sobre la eliminación copera, el exjugador de Celta asumió que "fue un batacazo importante para todos. Todos queríamos o imaginábamos que podíamos pasar pero enfrente teníamos un muy buen rival que hizo un planteamiento muy bueno, un campo muy complicado. Está claro que fueron superiores, que dieron su mejor versión".

Respecto al proyecto en el que está sumergido el club desde la llegada de Monchi a la dirección deportiva, Sergi quiso dejar claro que piensa "que ese proyecto en el que hay muchas caras nuevas va por buen camino". "Estamos arriba en la clasificación. Hay que seguir creyendo que hace una semana hicimos un buen partido contra el Granada y un partidazo contra el Levante. Esa versión en siete días no puede pasar desapercibida. Somos capaces de hacer cosas muy grandes", señaló.

Para concluir, el central sevillista habló sobre los altibajos que un equipo puede sufrir a lo largo de la temporada: "Forma parte de la vida y hay que afrontarlo con la mejor mentalidad posible. Todos sabemos que la temporada tiene muchas fases. Hay que estar preparados para cuando llegue una fase que no guste tanto".

Sergi Gómez sabe bien lo que es ganarse un puesto en el Sevilla FC, el catalán no disfrutaba de minutos a principios de curso y ahora parece estar convenciendo a Lopetegui para ser la pareja de Diego Carlos en partidos importantes de Liga.