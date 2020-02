Loren, sobre el Barça: "Estoy muy centrado aquí; ya el futuro dirá lo que sea"

El Barça puede fichar y eso tiene en alerta a muchos clubes de LaLiga. Entre ellos al Betis, ya que no es que le guste uno de sus delanteros, es que le agradan tanto Loren como Borja Iglesias.

El marbellí ha concedido una entrevista a Cuatro en la que se ha pronunciado sobre el interés del conjunto azulgrana. "Sí, llegarme me ha llegado. No voy a ocultar que es una alegría tremenda que uno de los mejores clubes del mundo pues se interese por ti, o al menos que suenes. No voy a ser menos, también me alegro. Pero si es verdad que ahora estoy muy centrado en lo que tengo aquí, en lo que quiero seguir haciendo aquí, y ya el futuro dirá lo que sea, y que sea bueno para todos. Quiero volver a tener la racha del principio para estar bien tanto en lo personal como en el equipo y sólo me centro en eso", afirmaba el punta.

Loren saber que el Barça "puede firmar por lo de Dembélé", pero dice que él se centra en jugar, que esos temas "los lleva" su agente. "Yo tampoco quiero meterme mucho ahí. Pensando en el partido del domingo que para nosotros es una final y sobre todo para poder disfrutar aquí de un encuentro que creo que va a ser muy vistoso", terminó.

Lo cierto es que el Barcelona aún no tiene el beneplácito de la RFEF para fichar, ya que primero tiene que demostrar que la lesión es de larga duración. En este sentido, el conjunto azulgrana ha hecho público hoy que e Dembélé se operará el próximo 11 de febrero en Finlandia y que será tras la operación cuando se sepa el periodo de recuperación de la lesión que espera al extremo francés.

Entretanto, el equipo culé sigue estudiando lo que le ofrece su limitado mercado, ya que sólo puede firmar jugadores libres o que no necesiten transfer internacional, es decir de Primera o Segunda división.

Además de Loren y Borja Iglesias, muy del gusto de Setién, también han sido relacionados con el Barcelona futbolistas como Carlos Bacca o Ángel, que sería el mejor posicionado para ir al equipo de la Ciudad Condal. Su liberación está tasada en los diez millones de su cláusula de rescisión.

Con las lesiones de Dembélé y Luis Suárez, el Barcelona se ha quedado con 16 jugadores de la primera plantilla disponibles, de ahí que Riqui Puig, Ansu Fati y Álex Collado pasen a tener consideración del primer equipo.