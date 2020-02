Júnior: "Tengo ganas de ver cómo me reciben"

Ha quedado en un segundísimo plano, porque el centro de atención lo ocupa, obviamente, un Quique Setién que no salió del Real Betis de la mejor manera, pero este domingo también regresa a Heliópolis un Junior Firpo que califica su visita con el FC Barcelona como "especial".

"Será un día muy especial para mí. Tengo muchas ganas de ver cómo me reciben. Es un estadio muy grande que la afición hace grande. Hay un ambiente increíble. Será un campo muy difícil; como local la ayuda de la afición era tremenda; no me quiero imaginar la presión como visitante", ha comentado el lateral en una entrevista concedida a Barça TV.

El hispano-dominicano avisa a los suyos de que su exequipo "se ha reforzado bien". "Tiene muy buenos jugadores. Conozco perfectamente su vestuario, sus jugadores de grandísima calidad. Pelearán por los puestos europeos hasta el final. Están teniendo una temporada de altibajos. Combinan momentos de buen futbol, de buenos resultados con otros partidos peores", resaltó.

"Por mucho que fuera un estilo parecido, jugar en el Barça es de otra magnitud. Hay que ganar jugando bien. La presión es mucho más distinta que en el Betis", ha añadido Júnior, quien espera que en Can Barça se empiece a ver al verdadero junior. "Creo que puedo hacerlo mucho mejor", confiesa.

Sobre Quique Setién

"Es un entrenador muy cercano que siempre quiere saber en qué momento se siente el jugador. Es un entrenador que tiene las ideas muy claras y que va a morir con ellas pase lo que pase. Le gusta mucho los jugadores polivalentes. Al cambiar de vez en cuando el sistema, el saber que puedes jugar en dos posiciones diferentes hace que tengas más opciones".

Su cuerpo técnico

"Tiene un staff técnico maravilloso. Desde el entrenador de porteros, el preparador físico hasta Eder Sarabia. Él y Setién son como el yin y el yang. Quique es calma, tranquilidad. Y Sarabia es pasión, temperamento. Es un tándem que funciona".