El motivo por el que Dabbur no juega más en el Hoffenheim

Munas Dabbur le hizo dos tantos al Bayern Munich en poco más de 10 minutos, tras salir desde el banquillo, y los aficionados del TSG Hoffenheim se pregunta por qué no juega más, algo que sonará familiar a los seguidores del Sevilla FC.

La explicación de su entrenador, no obstante, poco tiene que ver con la de un Julen Lopetegui que, realmente, tampoco dejó nunca claro por qué no le daba más protagonismo. "Tres partidos en una semana para él son muchos; estamos viendo cómo le usamos", ha dicho Alfred Schreuder, explicando que el israelí no está aún para 90 minutos.

Y es que Lopetegui, quien le dijo a Dabbur que pensaba ponerle más, cuando éste le dijo que se iba, apenas le había dado bola, incluso pese a la evidente falta de gol del equipo: 24 minutos en LaLiga, 329 en la Europa League y 90 en la Copa del Rey. En ese tiempo, firmó tres tantos y dos asisntecias.

Dabbur llegó a su nuevo equipo después de no haber jugado durante más de un mes y ahora, claro, tiene un déficit físico que le impide tener los minutos que ya exigen, como ocurría en Sevilla, sus nuevos seguidores.