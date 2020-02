Diego Carlos: "No entiendo cómo podemos perder un partido así"

Diego Carlos no tuvo en Balaídos su mejor partido.

Diego Carlos formó pareja de centrales, esta vez, con un acertado Sergi Gómez, si bien ni el brasileño ni el catalán pudieron evitar la remontada celeste.

"Ha sido un partido complicado. No entiendo bien qué ha pasado, estábamos bien y el primer gol le ha dado fuerza al rival. Han presionado alto, hemos tenido ocasiones para hacer el 0-2 y con el empate ha sido más complicado", indicó tras el Celta-Sevilla (2-1) el ex del FC Nantes.

"No pienso que estaba ganado. Estábamos buscando el segundo gol y ellos han encontrado líneas de pase de gol buenas. El pase de Rafinha es bueno. Es una partido complicado para nosotros, no entiendo cómo podemos perder un partido así... a pensar en el próximo".

El gol de Aspas

"He pensado que iba a sacar un centro porque no tenia visión pero no podía recular la pierna, es muy complicado evitar ese gol. Ha sido confianza para ellos, a nosotros nos ha afectado, el segundo gol es una bola muy fácil que regalamos... Ahí debemos tener un poco más de calma y pensar en el próxima partido. Éste nos deja tristes, porque podríamos haber ganado y por más goles".