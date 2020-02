Franco Vázquez: "Estamos en un momento malo; debemos empezar de cero"

El 'Mudo' fue una de las novedades de Lopetegui en su once inicial.

"Nos dieron la vuelta a un partido increíble. Es un momento difícil... Hicimos un buen partido hasta los últimos 15 minutos, tuvimos ocasiones para liquidarlo, no pudimos, les dejamos con vida y tiene jugadores que te pueden complicar", resumió Franco Vázquez lo ocurrió en Balaídos.

El 'Mudo' añadió después que "su portero tapó bien" y que esto "es el fútbol". "Estamos en un momento malo, tenemos que estar juntos y esperamos que el domingo que viene podamos conseguir los tres puntos. Ahora hay que empezar de cero, olvidarse de este partido e intentar mejorar. Faltan muchas fechas, seguimos estando arriba y hay que seguir", animó.

"Me falta continuidad"

Finalmente, el italo-argentino volvió a destacara que le falta "continuidad". "Cuando uno juega un partido y no juega varios después, es difícil, pero intento estar listo para cuando el míster me diga", terminó.