Rubi: "La temporada no está finiquitada, el tiempo me va a dar la razón"

Rubi valoró en rueda de prensa la derrota del Betis ante el Barça tras un partido que tuvo dos partes muy diferenciadas según afirma el preparador catalán: "La primera parte creo que muy buena, se ha visto un partido intenso, se disputaba un balón como el último, hemos cometido alguna ingenuidad, sobre todo con el 2-1 no ser capaces de llegar con ese marcador al descanso, ha sido una pena. La primera parte hemos hecho lo suficiente para la victoria. En la segunda nos ha costado muchísimo, no tuvimos posesiones largas, y esos cinco pases definitivos en fase final las hemos entregado al rival (Loren, Borja, Guido, Joaquín...), ya que no teníamos el juego eso nos ha matado para tener otra ocasión. Lo que más me duele es no poder sacar nada, encajas dos goles con dos faltas centradas".

El equipo defendió muy mal las acciones a balón parado, algo extraño: "Es cierto que después del empate a uno lo pasamos un poco mal, pero nos hemos rehecho y con el 2-1 me ha parecido ver al Barça más tocado, ahí dentro siento lanzar una queja, en el 38' el Barça debe haberse quedado con diez, no hay discusión, a eso le añades que no matas al Barça en tu mejor momento y que nos faltó picardía en los minutos finales... Les hemos dado vida. En la segunda parte lo hemos pagado, no puedes cometer errores con estos equipos. En la defensa a balón parado, salvo el córner de Vallecas y una falta ante el Espanyol estábamos sufriendo poco, y hoy nos ha penalizado. Cuando controlas algunos aspectos te surgen otros. Las vamos a entrenar".

Su opinión sobre el árbitro: "Mi pesar está más en no haber ganado y que te vayas con dos goles a balón parado, pero sí es cierto que hay veces que te corroe, a mí esa jugada me corroe, y si las ves, más. Luego ellos también pueden discutir otras, pero eso me duele muchísimo, con estos rivales que en el 38' se queden con diez... Hubiera sido otro partido, pero en la segunda parte no hemos estado bien, tengo que reconocerlo. Estamos en este sentido un poco gafados".

La expulsión de Fekir: "La primera media hora ha sido para enmarcar, estratosférico, le hemos cambiado de perfil y le da igual, también tengo que decir que se ha llevado un castañazo atrás que no sabíamos si iba a empezar la segunda. Esta desesperación le ha llevado quizá a tener ese gesto, se puede ser más permisivo, su rendimiento iba condicionado y esperemos que no acabe en lesión".

El Betis se encuentra decimotercero, ¿Cómo se mantiene el sueño europeo?: "La temporada no está finiquitada, el tiempo me va a dar la razón. Ahora tenemos que ganar este primer partido contra el Leganés, después Mallorca... El equipo me está dando en general buenas sensaciones y va a ganar muchos partidos de aquí al final de temporada".

El equipo tiene que engancharse a la zona europea: "Al final no es fácil recortar esta distancia, pero vamos a pelear hasta el último minuto, estoy seguro de que si ganamos el domingo, de 9 pasaremos a 7 o 6, lo vamos a pelear, estamos a tiempo de un arreón".