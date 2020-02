El dato que delata a Lopetegui

Lopetegui vino a decir, no hace mucho, que el suyo es un Sevilla FC que gana los partidos por "1-0 o 0-1" y, de hecho, ha sido así durante algún tiempo. En concreto, mientras el equipo se ha mostrado firme en la parcela defensiva. Generalemente, se ponía por delante, el técnico vasco hacía cambios para intentar que no pasese ya nada más en el encuentro y sumaba los tres puntos o, en su defecto, uno, que también le valía.

No en vano, en LaLiga ha llegado a ganar hasta cinco partidos por la mínima y sin haber encajado (ante Granada, Alavés, Levante, Valladolid y Leganés). El ya lejano 1 de diciembre fue, eso sí, el último día que Lopetegui logró su resultado fetiche, y firmado siempre ante rivales de escaso presupuesto, todo sea dicho.

El dato que define mejor al preparador nervionense es el que refleja que ha dilapidado hasta en siete ocasiones una renta positiva: en cinco de ellas, ese 1-0 que tanto persigue.

Ante el Celta, en la jornada 3, se puso por delante en el 81' y le empataron en el 84'. En la jornada 6, ante el Eibar, dilapidó un 0-2, cayendo por 3-2. En la 11 y la 12, frente a Valencia y Atlético, le ocurrió lo mismo que contra los celestes, y, tras empezar marcando, sumó sólo un punto en cada choque. Posteriormente, contra Villarreal y Real Madrid logró igualar un tanto en contra, para acabar perdiendo, en su intento por mantener ese punto. Y, para terminar, lo de Balaídos: se puso por delante, gracias a un regalo, y se fue de vacío, después de haber intentado en vano con sus cambios, otra vez, que ya no moviese más el marcador.

Hiriente fue, por otra parte, que tras lograr el empate en el Sánchez-Pizjuán ante un Alavés que se había puesto por delante frenase el emcabio que tenía pensado y, en lugar de un centrocampista o un defensa, quitase a De Jong para dar entrada a En-Nesyri. Sus jugadores captaron el mensaje y el partido terminó con 1-1, sin que el Sevilla pudiese más en apuros a Pacheco.

Ésta es, por otra parte, una clarividente explicación sobre por qué los delanteros del Sevilla hacen pocos goles y por qué, pese a cambiar el ataque casi al completo durante el mercado de enero, la cuenta anotadora del equipo no ha mejorado. Porque no es una cuestión de fichajes o actitud, sino de entranador. De que su temeroso plan acaba siendo arriesgado, pues no siempre es posible conservar una renta mínima. Sobre todo, cuando tu antes infranqueable defensa ha empeorado.