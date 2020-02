En-Nesyri para ED: "Vamos a luchar hasta el final por la Champions"

"No me gustan las entrevistas", reconoce un sincero Youssef En-Nesyri justo antes de comenzar su conversación con ESTADIO Deportivo, mientras hace de tripas corazón y posa para el reportaje fotográfico que acompaña a ésta. Introvertido ante las cámaras, el internacional marroquí demuestra que se siente mucho más cómodo sobre el terreno de juego, su hábitat natural. "Gol y trabajo" es su filosofía de vida, una receta que, por simple que resulte, no le ha dado mal resultado al joven delantero marroquí de 22 años, nacido en Fez, y que ya lleva cinco temporadas en España.

Probó fortuna en Inglaterra, pero decidió volverse. "Hacía mucho frío", recuerda. De ahí que luego el Málaga pudiera firmarlo de la Academia Mohammed VI de Rabat a cambio de 125.000 euros y ciertas variables por partidos jugados en Primera. El joven En-Nesyri daba el salto a Europa a sus 17 años, y con mucho potencial por delante.

Tras ello, un descenso con el Málaga y su pase al Leganés a cambio de cinco millones de euros, lo que propició el enfado del jeque Al-Thani, quien sólo lo dejó salir incluyendo una opción de recompra a cambio de 15 kilos si los blanquiazules ascendían a Primera. El compromiso, lógicamente, nunca podrá ejecutarse, pues, entre otras cosas, En-Nesyri llegó a Nervión el pasado mes de enero a cambio de 20 kilos. Su carrera, intensa y claramente al alza; tal y como refleja el incremento que han experimentado sus transferencias. Todo un diamante en bruto que ya se ha estrenado como goleador sevillista y que tanto Monchi como Lopetegui tendrán que acabar de pulir en el Sánchez-Pizjuán. Mientras, él lo tiene claro; prefiere hablar en el campo.

- Su primera titularidad como sevillista y su primer gol. Estará muy contento en lo personal.

- La verdad es que estoy muy contento por empezar como titular con este equipo y meter un gol en mi primer partido como titular. Doy las gracias a todos los compañeros, al míster, que me ha dado confianza, y a todos los aficionados.

- En lo colectivo, en cambio, no fue tan bien en Balaídos.

- El fútbol es así. A veces se gana y a veces se pierde, pero hay que trabajar más y demostrar lo que somos y lo que podemos hacer. No puedes ganarlo todo, pero tampoco perderlo todo. Ahora a pensar en el partido del domingo ante el Espanyol, y a ganar.

- Tras cumplir su sueño de dar el salto a Europa, y a LaLiga, de la mano del Málaga y, luego, del Leganés, ahora llega al Sevilla FC, un equipo que le abre nuevas posibilidades a nivel continental. ¿Cómo vivió todo ello este pasado mes de enero, cuando se consumó su fichaje?

- Esto es un sueño que he cumplido. La verdad es que el Sevilla FC es un club que me gusta mucho desde que era un niño, me encanta la ciudad y también el club cómo juega.

- Pese a su juventud, lleva cinco temporadas en España, donde llegó con 17 años procedente de Marruecos. ¿Cómo fueron esos inicios y su salto a LaLiga? Imagino que no serían especialmente sencillos.

- Todo es difícil, pero con el trabajo te llegan las oportunidades. Así es como empiezo con el Málaga. Como te dije antes, hay que trabajar y demostrar lo que tienes. Hay que darlo todo para llegar donde quieres estar. La verdad es que el cambio, luego, ha sido normal. Llevo cinco años aquí y la gente que me conocía antes me sigue viendo como el En-Nesyri de siempre. Y ojalá siga así, siendo el de siempre.

- ¿Es cierto que probó en el Chelsea antes de venir a España?

- Sí (sonríe por primera vez). Me fui tres semanas para allá, a Londres. Y la verdad es que hacía mucho frío allí, tampoco me sentía cómodo.

- En Málaga seguro que le resultó más sencillo...

- Málaga es una ciudad... Se queda sola. Es bonita, hace muy buen tiempo. Lo tiene todo.

- ¿Siempre tuvo claro que quería ser futbolista profesional o en algún momento vio peligrar su sueño?

- Sí, era un sueño de pequeño. Me llevé muchos años jugando en Marruecos, en la Academia. Llegar a ser profesional es eso, un sueño que se cumple. Hay que llegar a este equipo. La verdad es que ha sido un poco complicado, pero hay que trabajar y con el tiempo todo llega.

- Todo el mundo que habla de usted lo califica como un diamante en bruto que hay que acabar de pulir. ¿Que le falta por pulir a En-Nesyri en este Sevilla FC?

- Bueno... En-Nesyri va a trabajar y va a demostrar todo en el campo, no va a hablar fuera. Hay que hablar en el campo.

- Son tres los partidos consecutivos que el Sevilla FC acumula sin conocer la victoria. ¿Tanto daño ha hecho la eliminación en Copa?

- Eso lo tenemos que olvidar ya y pensar en lo siguiente, en el partido del domingo, ante el Espanyol, y ya está.

- ¿Cómo está el equipo en lo anímico?

- Estamos muy bien, concentrados y pensando ya en el Espanyol y en ganar. No queda otra cosa, hay que ganar sí o sí.

- Al Espanyol llegó este mes de enero otro delantero, Raúl de Tomás, que también estuvo en la órbita del Sevilla FC. ¿Por qué cree que Monchi se acabó fijando en usted y no en 'RDT'?

- No, yo no estoy mirando eso. Yo entro al campo y tengo que trabajar, jugar, meter goles y ganar el partido. Nada más.

- Frente al Celta, durante su primera titularidad, no sólo se le vio un buen partido en ataque, sino que también trabajó mucho en labores defensivas. En Leganés se le veía más liberado. ¿Es eso cosa de Lopetegui?

- No, hay que hacer las dos cosas. Atacar y defender. Si atacas y no defiendes dejas al equipo sin uno y creas desequilibrio. No es cosa de Lopetegui. Depende de la jugada que sea. Si vienes de una jugada tienes que volver, porque el compañero está por detrás y no llega. Entonces te toca a ti, que llegas antes que él; tienes que volver tú.

- Ante el Cluj, si Lopetegui lo estima oportuno, será su primer partido en competición europea.

- Eso es, como todos dicen, un paso más en mi carrera y hay que aprovecharlo. Sacarlo hacia adelante.

- La derrota ante el Celta deja al Sevilla FC fuera de los puestos Champions. ¿Debe ser ese el objetivo de los de Nervión para esta temporada?

- Eso sí, y vamos a luchar hasta el final.