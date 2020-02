Carlos Fernández no quiere pensar en un futuro con el Sevilla

"Como a cualquiera, me gustaría llegar a lo máximo, pero al final el futuro para mí depende de lo que hagas en el presente. Si te dedicas a pensar o a imaginar cosas del futuro y no aprovechas para trabajar y mejorar en el presente serán solamente pensamientos y sueños que nunca se podrán hacer realidad". Con estas palabras contestaba Carlos Fernández a si se veía triunfando en el club de sus amores, el Sevilla F.C., o lo hacía en un Granada donde es un ídolo y con el que esta noche jugará la primera semifinal de la Copa del Rey.

El delantero sevillano tiene contrato con el Sevilla hasta 2022, después de que renovara el pasado verano antes de salir cedido, con la intención de que se fogueara en Primera y habida cuenta de que con De Jong y Dabbur -luego llegaría Chicharito- iba a tener pocos minutos para su progresión. Y bien que está aprovechando esta oportunidad. En Granada lleva seis goles y tres asistencias en tan sólo 1.484 minutos de juego, es decir, que participa en un gol cada 164 minutos. Aunque debe regresar este verano, ahora mismo no quiere pensar en ello y sí en disfrutar del momento que está viviendo.

Fernández, en una entrevista con Marca horas antes del partido, analizaba su salto exponencial tras la llegada a Granada y el regreso bajo las órdenes de Diego Martínez, el técnico que le formó en el filial. "Dentro del proceso que me ha tocado vivir aquí, puede ser el momento con más nivel o el que mejor me estoy encontrando. Pero es algo que puede seguir en ese proceso de mejora, asentarte en un equipo y en una categoría totalmente distinta a la que estaba acostumbrado también tiene su tiempo. Poco a poco y con la ayuda de todos, no sólo yo, sino el equipo va cada día a más y lo mejor, y más importante, es que el margen de crecimiento es amplio", afirmaba el hispalense, quien está viviendo con el Granada un momento histórico.

"Cuando empieza ese camino tan largo que es llegar hasta la élite, lo que te motiva es vivir momentos como el que nosotros estamos viviendo ahora. Sabemos la dificultad que tiene y todo lo que el Athletic nos va a exigir, la historia que tiene como club en este tipo de eliminatorias, y está claro que nosotros intentamos prepararnos para estar al mejor nivel, siendo conscientes de que es una eliminatoria a 180 minutos y pueden pasar muchas cosas", asegura Carlos Fernández.