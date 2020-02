Ceballos, sobre el Betis: "Me paran para decirme que vuelva"

Tras la grave lesión sufrida el pasado mes de noviembre, Dani Ceballos ha vuelto a entrenar, pero no en Inglaterra sino en su tierra, en Utrera, donde afirma sentirse más a gusto: "Para mí siempre es emocionante volver a Utrera, porque es donde más tranquilo y cómodo me encuentro. Aquí me conoce todo el mundo, camino por la calle como si fuera una persona más, no me ven como un futbolista, sino como un vecino más. Estoy muy contento de cómo me tratan en mi pueblo".

La recuperación se ha llevado a cabo en Valdebebas porque debía hacerse también bajo la supervisión del Real Madrid. "Los servicios médicos de Arsenal y Madrid quedamos en un punto común de que lo mejor para mí, por el idioma y conocer bien a los médicos y los fisios, era recuperarme en Madrid. Estuve un mes y medio en Madrid hasta que volví a Londres para hacer los tests médicos y ver que estaba todo correcto. Y a partir de ahí intentar coger el nivel y volver a la dinámica".

Y para ello, el futbolista no ha tardado en desplazarse a la localidad que lo vio crecer, Utrera, y desde allí le piden que vuelva al Betis: "La masa social que tiene aquí el Betis es más grande que la de cualquier otro club, así que me paran mucho más para decirme que vuelva al Villamarín".

El exbético ha transmitido en una entrevista para Marca que "ir al Madrid es un paso del que jamás te arrepentirás en tu vida" mientras se mostraba totalmente enfocado en su recuperación de cara a estar disponible para la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de este verano: "Hace mucho tiempo que España no disputa unos Juegos ni se ganan, y la Federación, el míster y los jugadores que fuimos partícipes tenemos muchas ganas de hacer un buen papel y llevar a España al nivel más alto".

El jugador madridista cedido al Arsenal ha elogiado la labor de Unai Emery al frente del club inglés, ya destituido y que fue el que apostó por el pasado verano: "Unai viene prácticamente a mi casa, a decirme que le encanto futbolísticamente, que está enamorado de mí desde que jugaba en el Betis". Y no solo a él sino también a toda la afición del conjunto 'gunner'. Según el jugador, ambos fueron los culpables de no aceptar ofertas de clubes como el Liverpool de Kloop.