Koundé: "LaLiga es más técnica"

El francés Jules Koundé disfruta como sevillista de su primera temporada en LaLiga, donde ha acumulado hasta la fecha 1.137 minutos distribuidos en 16 partidos. Un tiempo en el que poco a poco se ha ido ganando la confianza de Julen Lopetegui, haciéndose con la titularidad en el eje de la zaga junto al brasileño Diego Carlos.

Se trata de un papel protagónico que, sin embargo, perdió en la última alineación del técnico vasco, ante el Celta de Vigo, en la que Sergi Gómez le ganó la partida ante los ojos de un Lopetegui que dejó a varios de los habituales en el banquillo como toque de atención tras la eliminación de Copa ante el Mirandés.

No le salió del todo bien la jugada al preparador sevillista, viendo cómo los celestes le remontaban el partido y el Sevilla FC sumaba su tercer encuentro consecutivo sin conocer la victoria. "La Liga es realmente más técnica que la Ligue 1. Hay menos duelos. Es muy intensa. Cuando acabo los partidos, estoy más agotado que la temporada pasada, por ejemplo", destaca el joven zaguero galo en el último número de la revista Onze Mondial, donde también analiza sus actuaciones particulares, las cuales compara con las del madridista Sergio Ramos. "Sí, gano más duelos aéreos que Ramos, porque los oponentes no se atreven a jugar balones en largo con Ramos", explica el sevillista.

"Me atacan con frecuencia", reconoce Koundé, quien intenta ver luego sus actuaciones sobre el campo. "Ocasionalmente me lo explican. Cuando vuelvo a ver mis actuaciones, me doy cuenta de que disputo muchos más duelos en el aire que los demás. Entienden que, sin duda, será mucho más fácil disputar un balón por alto con Koundé (mide 1,84 m), y eso a mí también me motiva. Si trato con un rival de 1.90 m que, además, tiene la capacidad de saltar alto, siempre será más complejo. Por lo tanto, intento prepararme", termina un Koundé que tiene en el salto una de sus principales cualidades.