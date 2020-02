Celades: "¿El central? Estamos en ello, pero no es fácil"

La baja de larga duración de Garay, intervenido recientemente para revertir su grave lesión de ligamentos en la rodilla derecha, otorgaba desde el pasado 3 de febrero dos semanas naturales al Valencia para fichar un recambio, siempre y cuando, eso sí, la contratación no precisara de tránsfer internacional, por lo que el elegido debe estar jugando en LaLiga, bien en Primera o en Segunda, o bien encontrarse en paro. Los dirigentes del equipo che han peinado el mercado en busca de efectivos de nivel para el eje de la zaga, donde Albert Celades solamente cuenta con Gabriel Paulista, el cuestionado Diakhaby y un Mangala que, tras su vuelta a Mestalla, continúa inédito. Tres centrales y medio, de los que se le ha lesionado uno de los titulares, con el otro sancionado para la eliminatoria de Champions, que los levantinos afrontarán próximamente frente al Atalanta.

Ante la imposibilidad de repescar a los cedidos Jorge Sáenz (el Celta pide una compensación) y Roncaglia (Osasuna tampoco está por la labor), se ha tanteado a varios zagueros, como los béticos Feddal y Sidnei, que seguirán en Heliópolis, así como el 'pepinero' Siovas, otra vía difícil. El entrenador valencianista, con todo, espera que haya novedades en breve, sin descartar que Piccini o Kondogbia ejerzan ahí puntualmente.

"Estamos en ello, pero, como bien dices, no es fácil, porque sabéis que el mercado es el que es, muy reducido, por lo que no es sencillo encontrar un central para lo que queremos. Pero no desistimos; seguimos en la búsqueda y en las conversaciones para poder traer a un jugador en esa posición. Nos vale alguien que nos pueda ayudar, ésa es la idea. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, nadie quiere desprenderse de un jugador fuera del mercado porque no puede sustituirlo. Entonces, no es fácil encontrar a alguien que se adapte a lo que queremos. Pero por supuesto que valoramos y estudiamos todos los perfiles, siempre con el objetivo de que sea alguien que nos pueda ayudar", explicaba este jueves Celades en rueda de prensa, donde abordó también la posibilidad de la readaptación de otro miembro de su plantilla: "Tenemos la posibilidad igualmente de que otro jugador se pueda adaptar en un momento determinado para jugar en esa posición. Lo valoramos también. Y, luego, tenemos a la gente del filial, jugadores que conocemos y estamos pendientes de su evolución y que se entrenan con nosotros. Valoramos todas las opciones".