Roque Mesa: "Peleo para volver a casa"

La cesión de Roque Mesa al Leganés es una de las que mejor está yendo de las realizadas el pasado verano por el Sevilla. El canario está siendo importante en los planes de Javier Aguirre, algo por lo quería luchar esta temporada. "Estoy jugando y teniendo minutos, no me puedo quejar, no estamos en la mejor situación pero seguimos en la pelea. Cuando sales cedido vas en busca de minutos, de ser importante, unos los consiguen, yo lo estoy peleando y teniendo esa suerte, tengo que aprovecharlo al máximo hasta el final y cumplir los objetivos con el Leganés", ha reconocido en Radio Marca Sevilla.

El canario también ha hablado sobre su excompañero En-Nesyri, que en enero fichó por el Sevilla. "Su marcha lo notamos mucho por la forma de jugar que tenemos, de salir al contragolpe, pero esto es fútbol, pagan por él y se tiene que ir, es normal, esto funciona así. Nosotros nos hemos reforzado bien también pero Youssef nos venía muy bien por la forma de jugar que tenemos. Ahora ayudará al Sevilla muchísimo, el otro día ya marcó un golazo aunque no le sirvió para ganar, a nosotros nos daba la vida".

Por último, el exsevillista ha admitido que le gustaría regresar a Nervión el próximo año: "Por supuesto, para eso estamos peleando, para volver a casa".