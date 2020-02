No será tan mala plantilla la del Betis cuando gusta tanto

Objetivamente, si la web especializada 'Transfermarkt' puede considerarse una fuente fiable para establecer este baremo, la plantilla del Betis es una de las que más valor de mercado pierde desde comienzos de temporada. En concreto, es la cuarta que más se ha devaluado (-8,8 millones de euros), bastante lejos, eso sí, de las de Barcelona (-105,7), Real Madrid (-104) y Celta (-26,7), tras la última actualización realizada este mes de febrero por el recurso habitual para los profesionales del sector en lo que a estadísticas se refiere. Tras los verdiblancos, aparecen el Levante (-4,3), el Eibar (-3,7) o el Valladolid (-3,1), al tiempo que, en el lado opuesto del ranking, aparecen los planteles que más suben en cotización: Real Sociedad (+58,2 kilos), Valencia (+55,3), Getafe (+41,4), Atlético de Madrid (+34,1) y Mallorca (+29,05).

En cuanto a nombres propios, el Betis tiene a nueve futbolistas entre los 50 que más valor pierden desde que arrancó el curso 19/20, empezando por Fekir (-20 millones, para situarse en 40), sólo empeorado por el madridista Hazard (-30) y el culé Dembélé (-25), empatado el franco-argelino con los también merengues Vinicius Jr., Bale, Jovic y Marco Asensio, este último lesionado desde el principio, por lo que es lógico su bajón. Tras Fekir, aparecen Aleñá (22º) y Pedraza (25º), con diez kilos menos de 'tasación'; ocho pierde Borja Iglesias (26º), mientras que William Carvalho (36º), Álex Moreno (41º) y el cedido Camarasa (42º) bajan cinco, por los cuatro de Lainez (48º) y Tello (50º).

Sea como fuere, este análisis comparativo no siempre afecta al caché o a la imagen de un determinado grupo de profesionales. Por ejemplo, el bético sigue siendo un producto atractivo para otros clubes, como demuestran las tentaciones invernales que ha experimentado casi la mitad de la plantilla heliopolitana, que continúan para varios de ellos ante el permiso concedido al Valencia y solicitado por el Barcelona debido a las lesiones de larga duración de Garay y Dembélé, respectivamente. De esta forma, se marcharon a préstamo Kaptoum y Francis (al Almería, con opción de compra que se torna en obligación de ascender los indálicos a Primera), así como Camarasa e Ismael (al Alavés, el segundo hasta el 30 de junio de 2021).

Sidnei y Feddal han sido dos de las vías recorridas por la dirección deportiva che para reforzarse en el eje de la zaga, si bien, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, ninguno de los dos abandonará la disciplina bética, al menos hasta el próximo verano. "Nada de nada", insisten los asesores del hispano-brasileño, cuyo destino rige la prestigiosa agencia de representación 'You First Sports', mientras que el propio internacional marroquí contestaba a los rumores en sus redes sociales, diciendo que eran "humo", pese a que el ex del Levante y el Alavés fue objeto de deseo del Valencia tanto en verano como en enero, sin avanzar finalmente en las gestiones.

Además, el Barcelona ha barajado los nombres de Borja Iglesias y Loren Morón para cubrir su doble carencia arriba con las recientes operaciones de Luis Suárez y Dembélé. Según informan los medios de la Ciudad Condal, el marbellí (40 millones como precio para su libertad sin negociar, que ascienden a 60 según determinados objetivos personales) habría terminado en una terna de favoritos para Setién y Abidal en la que no se encuentra ya el inasequible Willian José (con 70 millones de cláusula en la Real Sociedad), pero sí el alavesista Lucas Pérez (15) y el getafense Ángel (10, negociables, según el presidente azulón, Ángel Torres).

Han recibido propuestas, de momento aplazadas o rechazadas, otros miembros de la disciplina verdiblanca, como Pedraza (cedido por el Villarreal y pretendido por el Eintracht de Fránkfurt), Emerson (a quien el Barça se habría planteado repescar antes de 2021, como estaba previsto), Javi García (con ofertas, sobre todo, del extranjero), Tello (Espanyol, Celta, Inter Miami...), Lainez (Leganés, Lazio...) o Sanabria (continúa en el Genoa hasta final de curso, pese a que lo quisieron 'repatriar' Alavés y Leganés).