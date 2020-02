El xG y qué dice del Sevilla

La estadística ha entrado de lleno en el mundo del fútbol y nuevas métricas se abren paso con la finalidad de comprender mejor el juego y de facilitar tareas analíticas ya sea para informes de partidos o para 'scouting' de futbolistas. Entre las que ahora están de moda figura el xG. Puede que no hayas oído hablar de él aún, pero es una métrica que se ha convertido en la comidilla de los analistas en los últimos tiempos.

Pero, ¿qué es el xG? La web objetivo lo describe como "un indicador estadístico que asigna una probabilidad de que una ocasión sea gol en función de las características de la jugada. No todas las ocasiones de gol tienen la misma probabilidad de acabar en la portería y dependen de muchos factores (distancia, ángulo, rivales por delante€). No es lo mismo un disparo escorado que centrado. Y no es lo mismo un tiro mano a mano contra el portero que un tiro con defensores por delante (aunque sea exactamente desde el mismo punto)". En resumen, "el Expected Goal, o XG mide la calidad del tiro".

El xG es un valor entre 0 y 1, en el que 0, significa imposible y 1 significa gol seguro. En general se considera un valor alto para una ocasión a partir de 0,38. Lo que intenta esta métrica es ir más allá de los tiros a puerta, que hasta ahora era la estadística más aproximada para medir el dominio de un equipo sobre otro. Con el xG, al medir la calidad de esos tiros, se va un poco más allá.

En clave sevillista se viene hablando desde el principio de la temporada de falta de puntería. El Sevilla es el cuarto que más tira, pero el décimo que más goles hace. Con el xG se puede profundizar un poco más en la calidad de esos tiros, así, el dato de xG del Sevilla señala que, efectivamente, debería llevar cuatro goles más, tal y como se muestra en la gráfica interactiva. Si el equipo de Lopetegui es el sexto con mayor xG y el décimo que más marca, efectivamente hay un problema de puntería.

Con todo, el Sevilla no es el equipo que peor aprovecha sus ocasiones. El Atlético de Madrid es el que peor ratio presenta, de ahí su mala clasificación, mientras que el Villarreal también debería llevar más tantos. En la otra cara de la moneda, Barcelona y Getafe están muy por encima en número de goles con respecto a la calidad de sus ocasiones. En otra clasificación, la de puntos esperados (que mide el los goles esperados y los gloes concedidos esperados), el Atlético sería segundo y el Villarreal cuarto, con el Sevilla en la misma quinta posición que ocupa ahora.

Si se acude al detalle del comportamiento de los futbolistas se aprecia que De Jong debería llevar casi el doble de goles de los cuatro que cuenta, mientras que Ocampos lleva más goles que ocasiones claras ha tenido. En-Nesyri, por su parte, está casi a la par.

Por otro lado, el xG90, que define los goles que, por ocasiones, debería marcar un futbolista por partido, señala que los que tienen mejor ratio son los ya vendidos Chicharito y Dabbur, aunque en el caso del israelí con una muestra de 18 minutos de juego -en los que tiró una vez al palo-. De Jong, con 0,54, también tiene un xG90 alto.

En cuanto a LaLiga, el líder indiscutible es Messi, con 3 goles más de los que sus disparos a puerta deberían haberle concedido, pero también presentan muy buenos registros jugadores como Roger, Lucas Pérez y Ángel.