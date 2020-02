De Boer: "Si Lainez hubiese ido al Ajax, dos años después estaría en el Barça"

Si hay un jugador del Betis al que le ha pasado factura más que al resto la eliminación copera ése es Diego Lainez. El joven atacante mexicano aprovechaba al máximo cada minuto que Rubi le daba en el Torneo del K.O., donde acumuló un total de 234 en los tres partidos que jugó de titular, anotando un gol y dando una asistencia.

Esos encuentros coincidieron, además, en tiempo, con los partidos de Liga en los que el ex de América más presencia estaba teniendo. Pero el fiasco en Vallecas le devolvió de nuevo al ostracismo, llegando incluso a ver algún que otro partido desde casa, como el de Getafe, o desde la grada del Villamarín, como el último contra el F.C. Barcelona.

Desde el club siguen confiando en la joven promesa del fútbol mexicano, pero lo cierto es que, de momento, no está respondiendo a las expectativas, momento que ha aprovechado Frank de Boer, actual entrenador del Atlanta United y ex de los escalafones inferiores del Ajax, para arremeter contra el jugador y recordarle su fallida elección.

En entrevista para Mediotiempo, de Boer, entrenador holandés, asegura que el mexicano debió haber elegido al Ajax cuando se propuso dar el salto a Europa, pues ahí sí hubiera tenido minutos y un mejor desarrollo. De Boer reveló que en lo deportivo y lo económico Diego Lainez pudo haber sacado mejor provecho con el Ajax y recalcó que no se pueden perder años a tan corta edad.

"Él, si hubiese querido ir al Ajax, habría podido cobrar un millón más, no estoy seguro, pero puede ser; ahora está en el Betis y no está jugando ni un minuto. Si él hubiera firmado con el Ajax, dos años después podría ir al Barcelona, ahora tiene un año perdido y a esa edad que tiene no puedes perder años", aseguró De Boer.

Pero uno de los reproches más contundentes que le hizo fue cuando culpó a sus representantes de querer hacer dinero con su traspaso, sobre todo porque ven, primordialmente, lo que pueden cobrar y le comparó con Odegaard. "Quisimos fichar a Odegaard para el Ajax y se fue al Madrid; ahora está jugando muy bien en la Real Sociedad, pero antes tuvo que pasar por el Vitesse y otros clubes, no entiendo".

Por último, consideró que fue un salto muy precipitado, que primero debía conocer el fútbol europeo en una competencia de mayor adaptación antes de dar el salto definitivo a LaLiga. "Si vienes de México y vas directamente a LaLiga o a Inglaterra puede ser que sea un paso demasiado rápido. Mejor, primer paso a Holanda y después como Romario lo hizo, como Ronaldo, es mejor para estar físicamente bien, jugar más de 100 partidos en Holanda y después estarás listo para otra liga más grande", remató.