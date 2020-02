Rubi zanja el caso: "Loren va a acabar la temporada en el Betis"

"Loren va a acabar la temporada con el Betis". Rubi ha dejado zanjado el 'caso Loren' con una explicación que no deja lugar a dudas. El técnico bético ha reconocido que el Barça ha preguntado "muy recientemente" por esa opción, pero que no va a poder llegar al dinero que el Betis pediría por él en una situación como ésta. Ante esto, el caso queda zanjado.

"Han preguntado, pero al 99% la operación no se hace. Nosotros no queremos que se vaya y ellos han mirado muchas cosas", aseguraba el técnico catalán en la rueda de prensa previa al Leganés-Betis, donde advertía que, aunque lo de la cláusula es una pregunta para la dirección deportiva, tiene claro que no se va a hacer. Al tiempo que reconocía que todo esto ni ha afectado ni va a afectar al jugador. "Loren se entrena igual de bien que siempre. Esto es algo que pasa en el fútbol. Yo siempre he visto que era una situación que, si no pasaba lo contrario, no habría que intervenir. No podríamos fichar a otro jugador a menos que se pagara la cláusula. La de Loren es de 50 millones, así que al 99% no se hace", reiteraba, antes de zanjar el tema: "La información que tengo es que está aquí y es lo que queremos todos"

Loren, por su parte, siempre ha apostado por seguir en el Betis e, incluso, ya ha rechazado más de una vez salir pese a la llegada de Borja Iglesias y a la mala situación que vivió la pasada temporada. Y ahora no ha sido algo diferente.