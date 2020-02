Ruibal: "El Betis es una religión, es de locos cómo se vive allí"

"Si marco no lo celebraré", avisa Aitor Ruibal, que se encontrará este domingo con su Betis, el equipo que le tiene cedido en Leganés y ante el que, pese a sus sentimientos, no va a tener piedad. El delantero catalán, en una entrevistas con AS, hablaba de su momento actual, en el que está contando cada vez más para Javier Aguirre, de la marcha de En-Nesyri y de un Betis al que adora.

"Siempre lo he dicho. Jamás había vivido algo tan intenso tan€ ¿cómo decirlo? Para que me entiendas, el Betis es como una religión. Nada tiene que ver el fútbol con el sentimiento. Es de locos cómo se vive allí. La gente te lo transmite, te transmite tan buen rollo, que al final se te queda un poco de sangre bética", aseguraba Aitor Ruibal, que esta semana le toca ser 'hereje'. "Eso está claro. Ahora mismo por mis venas sólo corre sangre blanquiazul. Voy a muerte con mi equipo", afirmaba el catalán, quien aclaraba que en caso de marcar no pensaba celebrarlo, pese a que juega ante los suyos y no en el Benito Villamarín.

Desde Leganés y pese a ser un rival liguero, Ruibal sigue muy de cerca a su exequipo y, por ello, lamentó la expulsión de Nabil Fekir el pasado domingo ante el Barcelona. Aunque, mirando por sus intereses, no lamenta tanto que no esté este domingo. "Un jugador no hace a un equipo entero, pero él es campeón del mundo. Es una pasada como jugador. Tiene una calidad tremenda. Tenemos suerte de que no juegue", destaca.

En cuanto a su momento actual, se muestra muy contento de poder tener minutos -ha jugado los cinco últimos encuentros- y de haber elegido quedarse pese a que tuvo ofertas para salir en el mercado invernal. "Sí que me estoy empezando a sentir algo más importante. Cuando no tienes minutos decae tu confianza. Pero llegó Aguirre y me mostró apoyo. Me costó entrar. El equipo estaba bien. Yo creía que ya no jugaría. Pero me dijo que siguiera trabajando, que estaba bien, que tendría minutos. El míster me quería, el club también. Me dijeron que tendría oportunidades. Y la decisión fue la de seguir. Y gracias a la Copa, que he podido jugar tres partidos enteros, me ha ayudado a demostrar quién soy", asegura el punta catalán, quien avisa que ya han 'superado' la marcha de En-Nesyri, que les pilló con el pie cambiado. "Ahora ya no se nota no. Sí que ha sido un tío importante, con una presencia arriba grande que trabaja mucho y que tiene gol. Pero un equipo no se basa en un jugador, ni mucho menos", indica.