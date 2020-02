La UEFA sanciona al City con dos 'Champions' sin competir y 30 millones de multa

La UEFA anunció este viernes la sanción al Manchester City de no poder competir en las dos próximas Ligas de Campeones y 30 millones de euros de multa por "cometer graves infracciones" en las regulaciones de licencias de la UEFA y en los límites financieros.



La Cámara de Adjudicaciones de la UEFA ha considerado, una vez revisadas todas las pruebas, que el City ha "cometido graves infracciones en las regulaciones de licencias de la UEFA y en las regulaciones relativas al fair play financiero, al exagerar su beneficio de patrocinadores en las informaciones transmitidas a la UEFA entre 2012 y 2016".



El Manchester City se mostró "decepcionado, pero no sorprendido" tras conocer la sanción que le ha impuesto la UEFA de no jugar competiciones europeas las dos próximas temporadas y anunció que recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).



El club inglés no podrá disputar competiciones europeas correspondientes a las temporadas 2020-2021 y 2021-2022, además de haber recibido una multa de 30 millones de euros por "cometer graves infracciones" en las regulaciones de licencias de la UEFA y en los límites financieros.



En un comunicado remitido a los medios, el Manchester City ha asegurado estar "decepcionado, pero no sorprendido" ante esta sanción.



"El club siempre ha anhelado la necesidad principal de buscar un organismo y un proceso independientes para tratar de forma imparcial el cuerpo completo de evidencias irrefutables como soporte de su posición", explica el City.



"En diciembre de 2018, el Investigador Jefe de la UEFA anticipó públicamente el resultado y la sanción que pretendía imponer sobre el Manchester City, incluso antes de comenzar cualquier tipo de investigación. El consiguiente proceso, defectuoso y constantemente filtrado por parte de la UEFA, que él mismo supervisó dejaba pocas dudas acerca de cual sería el desenlace final. El Club remitió una queja formal ante el organismo disciplinario de la UEFA, una queja que fue validada por un fallo del TAS".



El conjunto inglés se queja de que ha sido un "caso iniciado por la UEFA, procesado por la UEFA y juzgado por la UEFA".



"Con este proceso discriminatorio ahora finalizado, el Club tratará de conseguir un juicio imparcial con la máxima celeridad posible y, por lo tanto, en primera instancia iniciará diligencias ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo lo antes posible".