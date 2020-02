Lopetegui, sobre las críticas, el Espanyol, la Champions...

Después de tres encuentros sin conocer la victoria, incluida la eliminación copera a manos del Mirandés, todos en Nervión son conscientes de la importancia del choque de este domingo ante el Espanyol, que puede devolver al Sevilla a los puestos de Champions en caso de victoria. Pero lejos de querer ponerle al partido tintes de 'final', Julen Lopetegui ha asegurado que la ilusión por volver a la senda del triunfo siempre está presente en sus pupilos.

"El equipo siempre está motivado, máxime jugando en casa un partido de esta importancia. La motivación están por encima de cualquier circunstancia. Tenemos muchas ganas e ilusión por conseguir los tres puntos ante un gran rival como el Espanyol. Todos los equipos necesitan ganar partidos, es un bálsamo, y tenemos muchas ganas de darle una alegría a nuestra afición ante un equipo muy peligroso que ha cambiado la dinámica. Tendremos que hacer un gran partido para vencer", declaró el vasco, que insistió en elogiar a un rival que, pese a llegar como colista, ha variado el rumbo desde la llegada de Abelardo a su banquillo, aprovechando también al máximo el pasado mercado invernal.

"Ellos se han reforzado con jugadores importantes y han crecido en todo, tienen confianza, buenos jugadores, que los tenían... Es una muy buena versión la que están dando y es un equipo que hace muchas cosas bien. ¿De Tomás? Es un jugador que les ha dado un impulso importante, igual que Calleri. En general el equipo ha mejorado", añadió el de Asteasu que, más allá de estos halagos, quiso poner el foco en lo que sea capaz de hacer su propio conjunto: "No podemos desviar nuestra atención en mirar a los rivales. Los respetamos muchísimo, pero tenemos que centrar la energía y la atención en nosotros mismos para hacer un buen partido y superar en todas las facetas a un Espanyol que nos va a obligar a llegar al límite. Lo vemos con la lógica de la dificultad de cada partido y no desde la perspectiva de todo el año. Hace muchas cosas bien y hay que tratar de superarle tanto con balón como sin balón".

Los cinco sentidos de Lopetegui, por tanto, están puestos en la visita de los pericos, sin importarle el runrún que ya suena a su alrededor, por el hecho de que una posible derrota pueda poner su puesto en peligro. "No estoy pendiente de lo que se publica, sinceramente, sino de hacer un buen partido mañana. Las temporadas son muy largas para todos, hay momentos mejores y otros menos buenos en cuanto a resultados. Pero cuando se gana no todo está bien y cuando se pierde no todo está mal. La receta es trabajar para potenciar lo bueno y en las cosas que tenemos que mejorar. No hay otra realidad. Tenemos que centrarnos en el partido a partido. El que toca es el de mañana, sin mirar las dinámicas, creemos en el trabajo, la intensidad, la concentración y la confianza", sentenció.

Y es que, pese a las críticas y las negativas sensaciones de las últimas semanas, el Sevilla puede volver esta jornada a puestos de Champions, tras el empate del Atlético ante el Valencia, pero el técnico nervionense tampoco se distrae con esa opción: "Las cuentas en el fútbol son muy fáciles hacerlas, lo difícil es ganar, así que lo que tenemos que hacer es centrar la atención en ganar el partido. El equipo está en disposición de llegar a los objetivos, que se consiguen en el mes de mayo, y tenemos que llegar fuertes para jugárnoslo".

Por otro lado, Lopetegui expresó su confianza en contar con el apoyo de la grada para un encuentro vital: "De la afición no tenemos ninguna duda. Es una energía extra que todos los equipos necesitan y no somos una excepción. Tenemos una gran afición y seguro que nos van ayudar. Nosotros también tenemos que darle lo mejor de nostros mimos, pero esa energía extra seguro que existe", sentenció el ex seleccionador, que avanzó además que Reguilón es duda para el partido: "Ha tenido un problemilla y vamos a ver cómo evoluciona".