El mítico Zenga flipa con Pau López

AS Roma

Pau está brillando en su primera temporada en la Serie A. AS Roma

La AS Roma invirtió una importante cantidad de dinero (23,5 millones de euros) en llevarse a Pau López del Real Betis y en el club 'giallorosso' consideran que realizaron una excelente compra.

El guardameta ha disputado hasta la fecha un total de 29 partidos, en los que ha recibido 37 goles y ha dejado su potería a cero en siete ocasiones.

Sus grandes partidos han llevado, incluso a que un mítico excancerbero italiano, como es Walter Zenga, le haya dedicado unas palabras de elogio en TMW Radio: "Pau López me sorprendió. No es fácil para un potero extranjero confirmarse así a niveles tan altos. No es fácil, además, reemplazar a un 'mostruo sagrado' como Alisson. 'Chapeau' por quienes le eligieron".

Mientras, en el Betis, donde realizaron una gran venta con el catalán, dado que había llegado con la carta de libertad bajo el brazo desde el Espanyol, deberán volver a buscarle reemplazo el próximo verano, dado que la apuesta por Dani Martín, quien saldrá cedido, no ha salido como esperaban por Heliópolis.